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Все части «Пилы»
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Все части «Пилы»

«Пила» – масштабная серия хоррор-фильмов, собравшая по всему миру почти миллиард долларов. Сейчас франшиза насчитывает восемь фильмов.

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По году По рейтингу По названию
Пила 8
Пила 8
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7.0
ужасы, триллер
2017, США / Канада
Пила 7
Пила 7
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы
2010, США
Пила 6
Пила 6
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
Пила 5
Пила 5
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика
2008, США
Пила 4
Пила 4
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, ужасы, триллер
2007, США
Пила 3
Пила 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, криминал, ужасы
2006, США
Пила 2
Пила 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2005, США
Пила: игра на выживание
Пила: игра на выживание
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер, криминал
2004, США
Сбросить
Жанр
Все Ужасы Триллер Мистика Криминал Боевик
Страна
Все США Канада Великобритания Австралия
Год
Все 2000-2009 2010-2019

Хотя история «Пилы» насчитывает уже свыше 15 лет, франшиза, что называется, «живее всех живых» – на 2021 год назначена премьера девятой части, в которой главные роли исполнили такие знаменитые актеры, как Сэмюэл Л. Джексон и Крис Рок.

В каком порядке смотреть все части фильма «Пила»

«Пила: Игра на выживание», 2004

Двое незнакомцев приходят в себя в разных углах подвала с цепью на ногах. Кроме них, здесь находится мертвец с пистолетом в руке. Кто-то решил сыграть с ними в жестокую игру. Ставка – их жизни и безопасность их близких. Выбрать победителя просто: им станет единственный выживший, но для победы нужно добраться до пистолета, а цепь на ноге коротка.

«Пила 2», 2005

В городе продолжают пропадать люди. Маньяк по кличке Пила расширил игру: теперь в ней больше участников, которые должны следовать указаниям. Детектив Дженкинс находит логово убийцы и видит на экране восьмерых людей. Мужчина узнает в одном из них своего сына. Задача игроков – пройти все испытания и найти вакцину, иначе через некоторое время их убьет газ. Загадок и испытаний стало больше, но выжить должен по-прежнему только один. Полицейскому нужно смотреть в монитор и сохранять спокойствие, но он не может сидеть без дела, пока в опасности его сын. Коп бросает вызов серийному преступнику в попытке спасти его очередных жертв.

«Пила 3», 2006

У Джона Крамера, известного под кличкой Пила – рак мозга. Он прячется от полиции, а свои игры организовывает с помощью напарницы Аманды. Джефф, которого выбрал убийца-психопат в качестве своей последней жертвы, отчаянно борется за свою жизнь. Задания Пилы стали еще более жестокими, и задача Джеффа – любой ценой не дать озлобленному кукловоду насладиться чужими страданиями перед смертью.

«Пила 4», 2007

Город успокаивается после громкой новости о кончине маньяка Пила. Во время вскрытия тела убийцы патологоанатом находит кассету. Хоффман, несколько лет работавший над делом, прослушивает аудиозапись. Неожиданно голос Крамера обращается к самому полицейскому, предлагая ему поиграть. Мужчина обнаруживает, что жестокая игра продолжает существовать, несмотря на смерть главного злодея. Участники – несколько агентов, следователей и адвокат. Им предстоит спасать свои жизни и пытаться выяснить, кто продолжает дело покойного маньяка.

«Пила 5», 2008

Страшные убийства возобновились, кто-то работает по сценарию Джона. Полицейский агент замечает странности в поведении детектива Хоффмана, который долго расследовал дело и в курсе нюансов кровавой игры. Не стал ли коп последователем маньяка? Агент Страм становится игроком и, если выживет – сможет выяснить, кто продолжил дело психопата.

«Пила 6», 2009

В очередной игре Пилы участвуют страховые агенты. Алчные обманщики заставили многих пострадать, но заслуживают ли они мучительной смерти? Игроки будут наказаны за свои поступки. Полицейские ищут способ остановить нового маньяка, который считает свои действия благородными. Но готовы ли сотрудники органов столкнуться с опасностями, которые для них подготовил бывший напарник?

«Пила 7», 2010

Бобби Даген, неудачливый писатель, вдохновляется историей Пилы. В надежде на признание он пишет книгу, в которой оказывается жертвой маньяка и благополучно побеждает, пройдя все испытания. Но вранье не остается безнаказанным. Убийца заманивает писателя в ловушку, и теперь Бобби предстоит на самом деле пережить все, о чем он написал в книге. Только окажется ли финал игры таким же благополучным, как в романе?

«Пила 8», 2017

Крамер давно мертв, но в городе снова находят жестоко убитых людей. Игра явно продолжается. Полицейский Хэллоран в замешательстве – все улики указывают на покойного Джона. Кто-то хочет, чтобы о легендарном маньяке всегда помнили.

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