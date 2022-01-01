Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Доминик Сена
Доминик Сена
Dominic Sena
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Доминик Сена
Dominic Sena
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 апреля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер
Биография Доминик Сена
Режиссер. Родился 26 апреля 1949 года. Огайо, США.
Развернуть
Фильмография Доминик Сена
Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
7.0
Белая мгла
боевик, драма, триллер, криминал
2009, США / Канада / Франция / Турция
6.0
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.0
Угнать за 60 секунд
криминал, боевик, триллер
2000, США
6.0
Калифорния
триллер, драма, криминал
1993, США
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»