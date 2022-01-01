Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Зак Гренье
Зак Гренье
Zach Grenier
О персоне
Фильмография
Зак Гренье
Zach Grenier
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 февраля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Энглвуд, Нью-Джерси, США
Рост
175 см
Биография Зака Гренье
Родился 12 февраля 1954 года. Энглвуд, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Зака Гренье
Зодиак
триллер, драма, криминал
2007, США
7.0
Спасительный рассвет
военный, боевик, драма, приключения
2006, США
7.0
Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.0
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.0
Максимальный риск
боевик, триллер
1996, США
5.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас