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Swordfish Пароль "Рыба-меч" 2001 / США / Австралия
7.8 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Пароль "Рыба-меч", 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Доминик Сена Доминик Сена Dominic Sena
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Холли Берри Холли Берри Halle Berry Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Винни Джонс Винни Джонс Vinnie Jones Дреа де Маттео Дреа де Маттео Drea de Matteo Зак Гренье Зак Гренье Zach Grenier Анджело Паган Angelo Pagan Рудольф Мартин Rudolf Martin Камрин Граймс Camryn Grimes
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