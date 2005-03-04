Будь круче!, 2005

Чили Палмер возвращается. Гангстер, переквалифицировавшийся в кинопродюсера, решил не полагаться на неустойчивые доходы в киноиндустрии и занялся музыкальным бизнесом. Он ссорится с русской мафией и рэпперами-гангстерами и берет под свое крыло талантливую, но вздорную молодую певицу Линду Мун. Сплав деловой хватки и бандитского опыта помогает Чили добиваться своего в любых ситуациях и в любых местах – от звукозаписывающей студии до концерта "Аэросмита" и вручения премий MTV. Принесет ли эта игра с огнем успех, и создадут ли Чили и Линда новый хит?