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Будь круче!, 2005

2005 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Чили Палмер возвращается. Гангстер, переквалифицировавшийся в кинопродюсера, решил не полагаться на неустойчивые доходы в киноиндустрии и занялся музыкальным бизнесом. Он ссорится с русской мафией и рэпперами-гангстерами и берет под свое крыло талантливую, но вздорную молодую певицу Линду Мун. Сплав деловой хватки и бандитского опыта помогает Чили добиваться своего в любых ситуациях и в любых местах – от звукозаписывающей студии до концерта "Аэросмита" и вручения премий MTV. Принесет ли эта игра с огнем успех, и создадут ли Чили и Линда новый хит?

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 7 апреля 2005
Премьера в мире 4 марта 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $53 000 000
Режиссер
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Ума Турман
Ума Турман
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Седрик-развлекатель
Седрик-развлекатель
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
SkoDa 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Нина от 10/04/2005 - 22:13:34




Во во, занудная ерунда
безз 2 апреля 2015, 12:51
почему фильм так плохо представлен в кинотеатрах города??
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12 голосов
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