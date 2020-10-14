Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс
Ben Daniels
О персоне
Фильмография
Новости
Бен Дэниелс
Ben Daniels
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Нанитон, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Бена Дэниелса
Родился 10 июня 1964 года. Нанитон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Бена Дэниелса
Лок
триллер, драма
2014, США / Великобритания
6.0
Заговор
драма, исторический, военный
2001, США / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix показал историю принцессы Дианы в тизере четвертого сезона «Короны»
Премьера – 15 ноября.
Написать
14 октября 2020 11:09
На кадрах четвертого сезона «Короны» Эмма Коррин впервые предстала в роли принцессы Дианы
Премьера состоится на Netflix 15 ноября.
Написать
30 сентября 2020 16:25
Все новости
Related video
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось