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Анджей Бартковяк
Анджей Бартковяк
Andrzej Bartkowiak
О персоне
Фильмография
Анджей Бартковяк
Andrzej Bartkowiak
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Дата рождения
6 марта 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Анджея Бартковяка
Родился 6 марта 1950 года. Лодзь, Польша.
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Фильмография Анджея Бартковяка
Жестокое лето
боевик, триллер
2020, США
3.0
Яростная атака
боевик
2019, Россия
0.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Уличный боец
приключения, боевик, триллер
2009, США
4.0
Doom
ужасы, фантастика, боевик
2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.0
От колыбели до могилы
боевик, триллер
2003, США
5.0
Сквозные ранения
боевик
2001, США
5.0
Ромео должен умереть
боевик, криминал, триллер
2000, США
6.0
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