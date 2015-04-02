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Doom
Отзывы о фильме «Doom»
Doom
Doom
2005 / Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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teufel
2 апреля 2015, 12:51
Просто у тя видяха слабая вот ты и говоришь,что игруха скучная!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Веталь
2 апреля 2015, 12:51
Вот жду появления этого фильма уже давно, но вот вчера посмотрел "9 рота" и теперь даже не знаю, смогу ли от Дума получить подобный кайф
???
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, ничего хорошего от фильма не ожидаю, думаю, будет, что-то похожее на “Хищник против чужого”, но почему-то очень хочется сходить посмотреть всё таки игра очень известная.
2 апреля 2015, 12:51
0
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rapture
2 апреля 2015, 12:51
Только что из кино!
Оказывается, ползающий червяк с огромным ртом из Doom3 - это бывший инвалид на коляске.
Фильм конечно же произвел впечатление. Впечатление добротного голливудского боевика. За одним НО. Если бы за этим магическим буквосочетанием Doom не стояли недели и месяцы потраченные на 1-2-3 части игры, фильм бы прошел незамеченным и похожим на все остальные на эту тему.
А так, несмотря на отсутствие сюжета, все эти интерьеры марисианской станции, знакомые монстры, которых пачками отстреливал прошлой осенью, ну и конечно же БЭФЭГА (в русской версии это не big fuckin' gun, а большое финишное глушило) - все это заставляет сердце биться учащенно, а лицо расплываться в улыбке :) ✊
Итог: хочу купить дивиди-версию когда выйдет. Мастхэв домашней коллекции геймера (или бывшего геймера).
2 апреля 2015, 12:51
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
То что я и ожидал ничего хорошего... Американский фантастический боевик ниже среднего вот и всё, один раз ещё можно посмотреть ну не больше...
Цитата (Ohalnik, 27/10/2005 - 13:41:14):
ЗЫ ... а "9я рота" лучше )
А как вообще эти фильмы можно сравнивать? 9рота эта филь, который можно смтортреть много раз, а Дум удачная попытка заработать денег на популярности игры.
Имхо единственный достойный фильм снятый по игре это первый Резидент ивл и всё. Да и то может мне так какжется из-за Миллы Йовович т.к мне очень нравится эта актриса.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Otaking
2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, фильм откровенно отстойный. Правда я не играл в третий дум и шел, рассчитывая увидеть монстров хотя бы из первого-второго - а в итоге какие-то паршивые зомби кусают за шеи солдат, шляющихся по канализации - такой трехгрошовый фильм можно было снять на три копейки в канализации родного Питера, наняв шестерых солдат и и нескольких парней в заляпанных кровью халатах. Никакой атмосферы игры не передано, никаких спецэфектов, сплошное занудное брожение по темным коридорам. Фильм не советую смотреть даже один раз. Единственная прикольная вещь - сержант похожий на Путина :)
2 апреля 2015, 12:51
0
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kitata
2 апреля 2015, 12:51
Подскажите пжлста, до какого числа этот фильм будет в прокате?
2 апреля 2015, 12:51
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Петр, 11/11/2005 - 01:05:30):
Снять можно было много лучше! Режиссеру-постановщику - 2 балла, оператору - 3 балла. В итоге получается не больше 3,5 по пятибальной шкале.
Хе Хе у вас в школе какая оценка по арифметике :))) 3+2=5 / 2=2.5
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ryclan
2 апреля 2015, 12:51
Kpytou fylm.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Андрей
22 октября 2019, 14:14
Оценка
решил посмотреть фильм потому, что посмотрел Doom: Аннигиляция 2019 года! фильм 2019 года ужасен и бездарен - не смотрите его(игры на Денди с лучшей графикой)!
этот Дум, 2005 года, вполне себе!
актёры даже знакомые есть ;)) один из первых фильмов Скалы!
в игру не играл, но было понятно, о чём сюжет, в целом интересно и на Обитель Зла и ему подобных очень похож.
7 баллов из 10ти!
22 октября 2019, 14:14
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Оказывается, ползающий червяк с огромным ртом из Doom3 - это бывший инвалид на коляске.
Фильм конечно же произвел впечатление. Впечатление добротного голливудского боевика. За одним НО. Если бы за этим магическим буквосочетанием Doom не стояли недели и месяцы потраченные на 1-2-3 части игры, фильм бы прошел незамеченным и похожим на все остальные на эту тему.
А так, несмотря на отсутствие сюжета, все эти интерьеры марисианской станции, знакомые монстры, которых пачками отстреливал прошлой осенью, ну и конечно же БЭФЭГА (в русской версии это не big fuckin' gun, а большое финишное глушило) - все это заставляет сердце биться учащенно, а лицо расплываться в улыбке :) ✊
Итог: хочу купить дивиди-версию когда выйдет. Мастхэв домашней коллекции геймера (или бывшего геймера).
Цитата (Ohalnik, 27/10/2005 - 13:41:14):ЗЫ ... а "9я рота" лучше )
А как вообще эти фильмы можно сравнивать? 9рота эта филь, который можно смтортреть много раз, а Дум удачная попытка заработать денег на популярности игры.
Имхо единственный достойный фильм снятый по игре это первый Резидент ивл и всё. Да и то может мне так какжется из-за Миллы Йовович т.к мне очень нравится эта актриса.
Хе Хе у вас в школе какая оценка по арифметике :))) 3+2=5 / 2=2.5
этот Дум, 2005 года, вполне себе!
актёры даже знакомые есть ;)) один из первых фильмов Скалы!
в игру не играл, но было понятно, о чём сюжет, в целом интересно и на Обитель Зла и ему подобных очень похож.
7 баллов из 10ти!
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