Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аль Уивер
Аль Уивер
Al Weaver
О персоне
Фильмография
Аль Уивер
Al Weaver
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Аля Уивера
Родился 3 января 1981 года. Болтон, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Аля Уивера
Голубая игуана
комедия
2018, Великобритания
5.0
Неубранные постели
драма, комедия
2009, Великобритания
6.0
Doom
ужасы, фантастика, боевик
2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.0
Быть Стэнли Кубриком
драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
5.0
Венецианский купец
комедия, драма
2004, США / Италия / Люксембург / Великобритания
8.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь