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Боевики про спецназ
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Боевики про спецназ

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Последний шанс
Последний шанс
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4.0
боевик
2018, Россия
Морской пехотинец 6: Ближний бой
Морской пехотинец 6: Ближний бой
4.0
боевик, драма
2018, США
6 дней
6 дней
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6.0
боевик, триллер, драма
2017, Великобритания / Новая Зеландия
Спецназ: В осаде
Спецназ: В осаде
4.0
боевик, триллер
2017, США
Снайпер: Безупречное убийство
Снайпер: Безупречное убийство
5.0
боевик, драма, триллер
2017, США
Отдаленный склон
Отдаленный склон
4.0
боевик, триллер, драма
2016, Великобритания
Новый разум
Новый разум
3.0
триллер, боевик
2016, США
Отбросы
Отбросы
4.0
боевик, комедия, триллер
2015, США
Морской пехотинец 4
Морской пехотинец 4
5.0
боевик, криминал, драма
2015, США
Саботаж
Саботаж
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4.0
боевик, криминал, триллер, драма
2014, США
Великий уравнитель
Великий уравнитель
7.0
триллер, криминал, боевик
2014, США
Операция «Возмездие»
Операция «Возмездие»
4.0
боевик, криминал, триллер
2014, США
Эвакуация
Эвакуация
4.0
боевик
2013, США
Морской пехотинец: Тыл
Морской пехотинец: Тыл
4.0
боевик, триллер
2013, США
Закон доблести
Закон доблести
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7.0
боевик, триллер, приключения
2012, США
Зажечь в Касбе
Зажечь в Касбе
6.0
военный
2012, Израиль / Франция
Отряд особого назначения
Отряд особого назначения
7.0
боевик, драма, приключения
2011, Франция
Рейд
Рейд
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7.0
боевик, триллер, криминал
2011, Индонезия / США / Франция
Тактическая сила
Тактическая сила
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4.0
боевик, триллер, криминал
2011, Канада
Бросок Кобры
Бросок Кобры
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7.0
боевик
2009, США
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Бойцы спецназа каждый день совершают подвиги. И на большом экране зрители могут увидеть истории настоящих героев.

Пять лучших боевиков про спецназ

Фильмы про спецназ популярны во всех странах. Но чаще всего боевики про отряды специального назначения снимают в России и США. Главные герои этих лент могут совершить невероятное. Каждый из них в состоянии в одиночку справиться с десятками врагов. А если их разозлить, то и с целой сотней.

Великий уравнитель

Главный герой этого боевика – спецназовец в отставке. Бывший военный Роберт в исполнении Дензела Вашингтона оставил в прошлом службу в ЦРУ. Оставшееся ему время он хочет провести в спокойной обстановке. Вечера он часто проводит в кафетерии, где знакомится с несовершеннолетней проституткой Тери.

Однажды девушку сильно избивает сутенер. Роберт предлагает ему 10 тысяч долларов, чтобы тот оставил ее в покое. Но преступник только смеется ему в лицо. Бывший спецназовец делает то, что у него получается лучше всего – начинает убивать.

Но теперь за ним охотится вся русская мафия, а также продажные полицейские.

Doom

Фильм является экранизацией известной компьютерной игры. При создании сценария авторы отталкивались от сюжета третьей части. Действие происходит в недалеком будущем. Марс колонизирован, и теперь там находится исследовательская лаборатория. На станции проводили эксперименты с изменением человеческих генов, и вскоре сами сотрудники пострадали от собственных опытов.

Из лаборатории приходит сигнал бедствия. С помощью пространственных врат на Марс отправляют отряд спецназа. База запечатана на карантин, и на ней находились 85 сотрудников.

Задача пехотинцев – устранить угрозу и защитить объект от мутантов.

S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

Главный герой картины начинал карьеру на должности обычного полицейского. Но он всегда мечтал стать членом элитного отряда бойцов. После постоянных тренировок Джим наконец попадает в спецназ. И тут же получает первое задание. Отряд должен сопровождать опасного заключенного во время перевозки.

Но наркобарон не собирается оставаться в тюрьме. Во всеуслышание он объявляет о том, что заплатит 100 миллионов долларов любому, кто освободит его. За эти деньги многие головорезы не побоятся рискнуть жизнями. Поэтому бойцам элитного подразделения предстоит непростая операция.

В числе тех, кто жаждет денег, – их бывший сослуживец, которые знает обо всех слабых местах.

Бросок кобры

Приключенческий боевик основан на серии комиксов, мультфильмов и игрушек. Первые кадры знакомят зрителей с предысторией. В 17-м веке инквизиция задерживает оружейника Джеймса. Он клянется, что его род будет всегда продавать оружие разным странам, чтобы в итоге установить мировое господство.

Действие фильма переносится в наши дни. Потомок Джеймса представляет новое совершенное оружие массового уничтожения. Боеголовки могут уничтожить любой металл. Оружие передают отряду спецназа, который должен доставить его в указанное место.

Но по дороге бойцы попадают в засаду, устроенную неизвестными.

Саботаж

Главную роль в голливудском боевике исполнил Арнольд Шварценеггер. Актер сыграл полковника элитного подразделения бойцов. Джон уже много лет ловит преступников, связанных с торговлей наркотиками. Однажды его отряд получает очередное задание. Они должны выследить наркокартель и взять всех с поличным.

Во время налета на квартиру наркоторговцев бойцы обнаруживают 10 миллионов долларов, которых там не должно было быть. Перед Джоном стоит непростой выбор – оставить деньги или отдать их начальству. Он договаривается со своими коллегами о том, что они никому не расскажут о находке.

Но кто-то все-таки узнает их общий секрет.

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