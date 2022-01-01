Бойцы спецназа каждый день совершают подвиги. И на большом экране зрители могут увидеть истории настоящих героев.

Пять лучших боевиков про спецназ

Фильмы про спецназ популярны во всех странах. Но чаще всего боевики про отряды специального назначения снимают в России и США. Главные герои этих лент могут совершить невероятное. Каждый из них в состоянии в одиночку справиться с десятками врагов. А если их разозлить, то и с целой сотней.

Великий уравнитель

Главный герой этого боевика – спецназовец в отставке. Бывший военный Роберт в исполнении Дензела Вашингтона оставил в прошлом службу в ЦРУ. Оставшееся ему время он хочет провести в спокойной обстановке. Вечера он часто проводит в кафетерии, где знакомится с несовершеннолетней проституткой Тери.

Однажды девушку сильно избивает сутенер. Роберт предлагает ему 10 тысяч долларов, чтобы тот оставил ее в покое. Но преступник только смеется ему в лицо. Бывший спецназовец делает то, что у него получается лучше всего – начинает убивать.

Но теперь за ним охотится вся русская мафия, а также продажные полицейские.

Doom

Фильм является экранизацией известной компьютерной игры. При создании сценария авторы отталкивались от сюжета третьей части. Действие происходит в недалеком будущем. Марс колонизирован, и теперь там находится исследовательская лаборатория. На станции проводили эксперименты с изменением человеческих генов, и вскоре сами сотрудники пострадали от собственных опытов.

Из лаборатории приходит сигнал бедствия. С помощью пространственных врат на Марс отправляют отряд спецназа. База запечатана на карантин, и на ней находились 85 сотрудников.

Задача пехотинцев – устранить угрозу и защитить объект от мутантов.

S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

Главный герой картины начинал карьеру на должности обычного полицейского. Но он всегда мечтал стать членом элитного отряда бойцов. После постоянных тренировок Джим наконец попадает в спецназ. И тут же получает первое задание. Отряд должен сопровождать опасного заключенного во время перевозки.

Но наркобарон не собирается оставаться в тюрьме. Во всеуслышание он объявляет о том, что заплатит 100 миллионов долларов любому, кто освободит его. За эти деньги многие головорезы не побоятся рискнуть жизнями. Поэтому бойцам элитного подразделения предстоит непростая операция.

В числе тех, кто жаждет денег, – их бывший сослуживец, которые знает обо всех слабых местах.

Бросок кобры

Приключенческий боевик основан на серии комиксов, мультфильмов и игрушек. Первые кадры знакомят зрителей с предысторией. В 17-м веке инквизиция задерживает оружейника Джеймса. Он клянется, что его род будет всегда продавать оружие разным странам, чтобы в итоге установить мировое господство.

Действие фильма переносится в наши дни. Потомок Джеймса представляет новое совершенное оружие массового уничтожения. Боеголовки могут уничтожить любой металл. Оружие передают отряду спецназа, который должен доставить его в указанное место.

Но по дороге бойцы попадают в засаду, устроенную неизвестными.

Саботаж

Главную роль в голливудском боевике исполнил Арнольд Шварценеггер. Актер сыграл полковника элитного подразделения бойцов. Джон уже много лет ловит преступников, связанных с торговлей наркотиками. Однажды его отряд получает очередное задание. Они должны выследить наркокартель и взять всех с поличным.

Во время налета на квартиру наркоторговцев бойцы обнаруживают 10 миллионов долларов, которых там не должно было быть. Перед Джоном стоит непростой выбор – оставить деньги или отдать их начальству. Он договаривается со своими коллегами о том, что они никому не расскажут о находке.