Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Казнить нельзя помиловать» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пятый элемент Награды и номинации фильма Пятый элемент

Награды и номинации фильма Пятый элемент 1997

Билеты
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше