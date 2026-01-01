Оповещения от Киноафиши
Пятый элемент
Награды и номинации фильма Пятый элемент
Награды и номинации фильма Пятый элемент 1997
Оскар 1998
Лучший звуковой монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Номинант
