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Пятый элемент
Пятый элемент, 1997: актеры и роли
The Fifth Element
Пятый элемент
1997 / Франция
Трейлер
8.5
Оцените
93
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Пятый элемент, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Бессон
Luc Besson
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Милла Йовович
Milla Jovovich
Гэри Олдман
Gary Oldman
Брайон Джеймс
Джон Невилл
John Neville, 3rd Baron Latimer
Люк Перри
Luke Perry
Иэн Холм
Ian Holm
Ким Чан
Kim Chan
Ли Эванс
Крис Такер
Chris Tucker
Джон Беннетт
Трики
Джон Блатэл
Кристофер Фэйрбэнк
Christopher Fairbank
Ричард Лиф
Richard Leaf
Джули Т. Уоллес
Julie T. Wallace
Чарли Крид-Майлз
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