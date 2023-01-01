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Пятый элемент Пятый элемент
Киноафиша Фильмы Пятый элемент Пятый элемент, 1997: актеры и роли
The Fifth Element Пятый элемент 1997 / Франция
8.5 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Пятый элемент, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Бессон Люк Бессон Luc Besson
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Милла Йовович Милла Йовович Milla Jovovich Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Брайон Джеймс Джон Невилл John Neville, 3rd Baron Latimer Люк Перри Люк Перри Luke Perry Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Ким Чан Kim Chan Ли Эванс Крис Такер Крис Такер Chris Tucker Джон Беннетт Трики Джон Блатэл Кристофер Фэйрбэнк Кристофер Фэйрбэнк Christopher Fairbank Ричард Лиф Richard Leaf Джули Т. Уоллес Julie T. Wallace Чарли Крид-Майлз Чарли Крид-Майлз Charlie Creed-Miles
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