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Хеллбой 2: Золотая армия Хеллбой 2: Золотая армия
Киноафиша Фильмы Хеллбой 2: Золотая армия Хеллбой 2: Золотая армия, 2008: актеры и роли
Hellboy 2: The Golden Army Хеллбой 2: Золотая армия 2008 / США
7.4 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Хеллбой 2: Золотая армия, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Джон Херт Джон Херт John Hurt Сельма Блэр Сельма Блэр Selma Blair Даг Джонс Даг Джонс Doug Jones Джон Херт Джон Херт John Hurt Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor Люк Госс Luke Goss Джеймс Додд James Dodd Джон Александер John Alexander Рой Дотрайс Соня Оросзлан Брайан Стил Брайан Стил Brian Steele Джейми Уилсон Jamie Wilson Иван Камараш Иван Камараш Iván Kamarás
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