Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хеллбой 2: Золотая армия
Хеллбой 2: Золотая армия, 2008: актеры и роли
Hellboy 2: The Golden Army
Хеллбой 2: Золотая армия
2008 / США
Трейлер
7.4
Оцените
66
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Хеллбой 2: Золотая армия, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
В ролях
Рон Перлман
Ron Perlman
Джон Херт
John Hurt
Сельма Блэр
Selma Blair
Даг Джонс
Doug Jones
Джон Херт
John Hurt
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Люк Госс
Luke Goss
Джеймс Додд
James Dodd
Джон Александер
John Alexander
Рой Дотрайс
Соня Оросзлан
Брайан Стил
Brian Steele
Джейми Уилсон
Jamie Wilson
Иван Камараш
Iván Kamarás
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)