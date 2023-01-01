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Жизнь по Джейн Остин
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The Jane Austen Book Club
Жизнь по Джейн Остин
2007 / США
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8.1
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Вся информация о фильме
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