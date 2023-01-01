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Жизнь по Джейн Остин Жизнь по Джейн Остин
Киноафиша Фильмы Жизнь по Джейн Остин Жизнь по Джейн Остин, 2007: актеры и роли
The Jane Austen Book Club Жизнь по Джейн Остин 2007 / США
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Жизнь по Джейн Остин, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Робин Суикорд Робин Суикорд Robin Swicord
В ролях
Мария Белло Мария Белло Maria Bello Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Джимми Смитс Джимми Смитс Jimmy Smits Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Мэгги Грэйс Мэгги Грэйс Maggie Grace
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