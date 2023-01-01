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Жизнь по Джейн Остин
Жизнь по Джейн Остин, 2007: актеры и роли
The Jane Austen Book Club
Жизнь по Джейн Остин
2007 / США
Трейлер
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Трейлеры
Жизнь по Джейн Остин, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Робин Суикорд
Robin Swicord
В ролях
Мария Белло
Maria Bello
Эмили Блант
Emily Blunt
Кэти Бейкер
Kathy Baker
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Эмили Блант
Emily Blunt
Джимми Смитс
Jimmy Smits
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Мэгги Грэйс
Maggie Grace
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