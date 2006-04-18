Постер фильма Одержимость
6.1
6.1

Одержимость

, 2006
Irresistible
Австралия / драма / 18+
Постер фильма Одержимость
6.1

О фильме

Софи Хартлей (Сьюзан Сэрэндон) убеждена, что ее преследуют. Ей кажется, что Мара (Эмили Блант), обаятельная сотрудница той же фирмы, где работает муж Софи, хочет забрать у нее все - ее мужа, ее детей и... ее жизнь. С каждым днем ее уверенность растет, и навязчивая идея превращается в настоящую паранойю. Но никто не верит Софи. И, вынужденная доказывать, что она не сошла с ума, Софи начинает собственное расследование. Но внезапно открывшаяся правда оказывается гораздо страшнее, чем ее самые худшие опасения...

В ролях

Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Сэм Нил
Сэм Нил
Эмили Блант
Эмили Блант
Аманда Дуг
Джоанна Хант-Проховник
Джорджи Паркер
Режиссер Энн Тернер
Сценарист Энн Тернер
Композитор Дэвид Хиршфелдер
Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 18 апреля 2006
Дата выхода
11 октября 2006 Австралия
9 июля 2006 Греция
11 мая 2007 Италия
18 апреля 2006 США
10 сентября 2008 Франция
MPAA R
Производство Cascade Films, Baker Street, Film Finance
Другие названия
Irresistible, Identidade Roubada, Irrésistible, Irresistible - vaikea vastustaa, Irresistível, Le verità negate, Modliszka, Neodoljiva, Secret irezistibil, Takıntı, Tromaktika mystika, Und dann kommt die Angst, Unwiderstehlich, Vastupandamatu, Veszedelmes vonzerő, Τρομακτικά μυστικά, Неустоимо, Одержимость, 不可抗拒

Рейтинг фильма

6.1

6.1
5.7 IMDb

Отзывы о фильме

