Софи Хартлей (Сьюзан Сэрэндон) убеждена, что ее преследуют. Ей кажется, что Мара (Эмили Блант), обаятельная сотрудница той же фирмы, где работает муж Софи, хочет забрать у нее все - ее мужа, ее детей и... ее жизнь. С каждым днем ее уверенность растет, и навязчивая идея превращается в настоящую паранойю. Но никто не верит Софи. И, вынужденная доказывать, что она не сошла с ума, Софи начинает собственное расследование. Но внезапно открывшаяся правда оказывается гораздо страшнее, чем ее самые худшие опасения...