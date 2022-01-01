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Жизнь по Джейн Остин
Музыка из фильма «Жизнь по Джейн Остин» (2007)
The Jane Austen Book Club
Жизнь по Джейн Остин
2007 / США
Трейлер
8.1
Оцените
14
голосов
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Музыка из фильма «Жизнь по Джейн Остин» (2007)
Вся информация о фильме
The Jane Austen Book Club (Original Motion Picture Soundtrack)
29 композиций. Aaron Zigman
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Prudie Sees Trey
Aaron Zigman
0:41
2
The Traffic Light
Aaron Zigman
0:30
3
Trash In Car
Aaron Zigman
0:18
Доступен список песен из фильма «Жизнь по Джейн Остин» (2007) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Жизнь по Джейн Остин» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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