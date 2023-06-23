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Обитель зла Обитель зла
Киноафиша Фильмы Обитель зла Отзывы о фильме «Обитель зла»
Resident Evil Обитель зла 2002 / Германия / Франция / Великобритания
7.9 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Обитель зла»

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Артур 23 июня 2023, 12:42
Оценка
Прекрасный фильм, присутствуют различные моменты из серии игр, что приятно. Если вам нравятся фильмы о зомби и боевики, то вам точно зайдёт
23 июня 2023, 12:42 Ответить
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