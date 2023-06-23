Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Обитель зла
Отзывы о фильме «Обитель зла»
Resident Evil
Обитель зла
2002 / Германия / Франция / Великобритания
7.9
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Обитель зла»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Артур
23 июня 2023, 12:42
Оценка
Прекрасный фильм, присутствуют различные моменты из серии игр, что приятно. Если вам нравятся фильмы о зомби и боевики, то вам точно зайдёт
23 июня 2023, 12:42
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Великий уравнитель 3
3 комментария
Мой легионер
2 комментария
Кентавр
43 комментария
Барби
32 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Related video
А как же Лера? Жена Коляна из «Реальных пацанов» вызвала недоумение в Сети
Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют
Нуждается в помощи: на Аманду из «Мелроуз Плэйс» страшно смотреть
Ковригина должен был играть другой: на успех «Девчатам» рассчитывать бы не пришлось
Мало кто помнит мужа Валерии молодым: осторожно, не влюбитесь
Забыла, что ей 52: Орбакайте избавилась от детей и пустилась во все тяжкие (горячие кадры)
«Это просто ад»: сестра Фриске подумывает избавиться от проблемной дочери
Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке
Русская кровь «победила» испанскую: дети Курниковой и Иглесиаса растут невероятно милыми
«Вы все еще кипятите?»: при взгляде на звезду культовой рекламы нулевых станет не по себе
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
Даже на похороны прийти поленятся: эти знаки Зодиака бросают пожилых родителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail