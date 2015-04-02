Наша рецензия

Алексей Балабанов решил окинуть ироническим взглядом 90-е годы. Эпоха диких бандитов в малиновых пиджаках и непрерывных разборок и черных переделов всего и вся предстала у него как своего рода игра в жмурки. Последнее слово, само собой, надлежит разуметь в патологоанатомическом смысле. Нельзя сказать, что Балабанова постигла в данном случае особенно сиятельная и легкокрылая удача, но кое-какие вещи все же ему удались. Прежде всего это галерея образов, извлекающих из нашей памяти незабвенный…