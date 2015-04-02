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Жмурки Жмурки
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Zhmurki Жмурки 2005 / Россия
7.2 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Жмурки»

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Алексей Балабанов решил окинуть ироническим взглядом 90-е годы. Эпоха диких бандитов в малиновых пиджаках и непрерывных разборок и черных переделов всего и вся предстала у него как своего рода игра в жмурки. Последнее слово, само собой, надлежит разуметь в патологоанатомическом смысле. Нельзя сказать, что Балабанова постигла в данном случае особенно сиятельная и легкокрылая удача, но кое-какие вещи все же ему удались. Прежде всего это галерея образов, извлекающих из нашей памяти незабвенный…

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tmg 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 23/04/2005 - 22:52:35):А вообще про что фильм-то?



ЖМУРКИ фильм Алексея Балабанова

Жанр: беспредельная комедия



После фильмов "Брат", "Брат-2", "Война" Алексей Балабанов снял... криминальную комедию, и не просто криминальную, а беспредельно криминальную. Только за первые дни съемок было "пролито" большее 50 литров крови. И еще особенность этой картины - даже в эпизодах только суперзвезды российского кинематографа.



90-е годы ХХ века. Эпоха стрелок, нарядов от Версаче и шестисотых мерсов. Если "Бумер" расставался с ней на полном серьезе, то "Жмурки" прощаются смеясь. Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с героином. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу - главному местному авторитету (неожиданная роль Никиты Михалкова), либо распрощаются с жизнью. Два молодых беспредельщика знают только один способ конкурентной борьбы - выстрел в голову. Сыграть в "Жмурки" с Алексеем Балабановым решили такие актеры, как Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Рената Литвинова, Андрей Панин, Гарик Сукачев, Жанна Болотова, Татьяна Догилева, Алексей Серебряков, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин, Юрий Степанов, Григорий Сиятвинда, Кирилл Пирогов, Виктор Бычков. Но "опознать" звезд будет непросто. Такими вы их еще не видели - большие челюсти, маленькие лбы, шрамы, татуировки и другие "особые приметы" того времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Отличная пародия, куча интересных работ всех цехов киногруппы, очень постарались гримёры, выстроено то время, господин Михалков наконец-то оставил всю свою помпезность и просто побаловался, нальзя серьёзно относиться к этой картине, это просто хороший стёб, я очень порадовался, всем советую...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ххх 2 апреля 2015, 12:51
Все кто хочет бездарно потратить время , деньги и веру в отечественный кинематограф, советую-идти!✊

..Я думал хуже " Сматывай удочки " трудно сотворить..однако нет пределу убожеству.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ххх 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение achospbru от 02/06/2005 - 01:27:08


точно, причем у всего зала!

Возможно просто совпадение.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vad 2 апреля 2015, 12:51
буду краток: фильм - говно. полное.



(это я пишу не ради флейма, а что б те кто почитал только хвалебные песни кину в трейде, заценил бы и другое мнение.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1213323 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел 2-й раз

игра актеров хороша...

Саймон ацкий сатона! жжет!✊ 😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кибер 2 апреля 2015, 12:51
О главном все умолчали - кинокомпания СТВ жмет на две педали - коммекрческую и авторскуюЮ чтобы выжить и чтобы творить. Сельянов и Балабанов работают в этой логике совмещения несовместимого. ОЛпастность тут - можно заиграться в коммерческом лабиринте и не найти потом мз него выхода. Жаль, что свой талант Балобано вынужден разменивать на коммерческую ерунду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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