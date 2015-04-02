Алексей Балабанов решил окинуть ироническим взглядом 90-е годы. Эпоха диких бандитов в малиновых пиджаках и непрерывных разборок и черных переделов всего и вся предстала у него как своего рода игра в жмурки. Последнее слово, само собой, надлежит разуметь в патологоанатомическом смысле. Нельзя сказать, что Балабанова постигла в данном случае особенно сиятельная и легкокрылая удача, но кое-какие вещи все же ему удались. Прежде всего это галерея образов, извлекающих из нашей памяти незабвенный…
ЖМУРКИ фильм Алексея Балабанова
Жанр: беспредельная комедия
После фильмов "Брат", "Брат-2", "Война" Алексей Балабанов снял... криминальную комедию, и не просто криминальную, а беспредельно криминальную. Только за первые дни съемок было "пролито" большее 50 литров крови. И еще особенность этой картины - даже в эпизодах только суперзвезды российского кинематографа.
90-е годы ХХ века. Эпоха стрелок, нарядов от Версаче и шестисотых мерсов. Если "Бумер" расставался с ней на полном серьезе, то "Жмурки" прощаются смеясь. Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с героином. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу - главному местному авторитету (неожиданная роль Никиты Михалкова), либо распрощаются с жизнью. Два молодых беспредельщика знают только один способ конкурентной борьбы - выстрел в голову. Сыграть в "Жмурки" с Алексеем Балабановым решили такие актеры, как Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Рената Литвинова, Андрей Панин, Гарик Сукачев, Жанна Болотова, Татьяна Догилева, Алексей Серебряков, Дмитрий Певцов, Андрей Мерзликин, Юрий Степанов, Григорий Сиятвинда, Кирилл Пирогов, Виктор Бычков. Но "опознать" звезд будет непросто. Такими вы их еще не видели - большие челюсти, маленькие лбы, шрамы, татуировки и другие "особые приметы" того времени.
..Я думал хуже " Сматывай удочки " трудно сотворить..однако нет пределу убожеству.
точно, причем у всего зала!
Возможно просто совпадение.✊
(это я пишу не ради флейма, а что б те кто почитал только хвалебные песни кину в трейде, заценил бы и другое мнение.)
игра актеров хороша...
Саймон ацкий сатона! жжет!✊ 😓
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