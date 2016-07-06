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Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
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Григорий Сиятвинда
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Дата рождения
26 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Тюмень, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Григория Сиятвинды
Родился 26 апреля 1970 года. Тюмень, СССР (Россия).
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Фильмография Григория Сиятвинды
Отчаянные дольщики
комедия
2022, Россия
4.0
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
комедия, мелодрама
2020, Россия
6.0
Пришелец
фантастика
2018, Россия
5.0
Моана
анимация
2016, США
8.0
Все включено 2
комедия
2013, Россия
4.0
Большая ржака!
комедия
2012, Россия
3.0
Вождь разнокожих
семейный, комедия
2012, Россия
4.0
Праздник взаперти
комедия
2012, Россия
5.0
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6 июля 2016 08:36
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