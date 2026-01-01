Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Максим Покровский
Maksim Pokrovsky
Максим Покровский
Maksim Pokrovsky
Дата рождения
17 июня 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
5.2
На Байкал
(2012)
4.9
Тупой жирный заяц
(2007)
Фильмография Максим Покровский
5.2
На Байкал
Na Baykal
комедия, мелодрама
2012, Россия
Смотреть трейлер
4.9
Тупой жирный заяц
Tupoy zhirnyy zayats
комедия, мелодрама
2007, Россия
