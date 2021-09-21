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Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов
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Вячеслав Бутусов
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Дата рождения
15 октября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Вячеслава Бутусова
Родился 15 октября 1961 года. Бугач, Красноярский Край, СССР (Россия).
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Фильмография Вячеслава Бутусова
Нас других не будет
документальный
2021, Россия
0.0
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.0
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Актер, сценарист, режиссер и светлый человек: вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове
В российских кинотеатрах лента дебютирует 7 октября.
Написать
21 сентября 2021 11:09
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Бутусов объяснил, почему распалась группа «Наутилус Помпилиус»: «Были в растерянности»
Музыканты разошлись в 1997 году.
Написать
9 апреля 2021 15:10
Вячеслав Бутусов объяснил свой развод с первой женой: «Не мог выйти из зоны мракобесия»
Рок-звезда поделился подробностями первого брака и развода.
Написать
9 апреля 2021 12:35
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