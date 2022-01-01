Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Анатолий Журавлев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Анатолия Журавлева
Родился 20 марта 1964 года.
Развернуть
Фильмография Анатолия Журавлева
Побочный эффект
мистика, триллер
2020, Россия
7.0
Крыша
драма
2009, Россия
5.0
Арфа для любимой
мелодрама
2008, Украина
5.0
Женщина, не склонная к авантюрам
драма
2008, Украина
6.0
Была не была
комедия
2007, Россия
3.0
Третий лишний
драма, триллер
2007, Украина
6.0
Жмурки
комедия
2005, Россия
7.0
Зеркальные войны: Отражение первое
триллер, боевик
2005, Россия / США
6.0
Все фильмы
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики