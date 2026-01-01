Алекса Лэйн

В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»

«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше

Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив

Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости

Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило

Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть