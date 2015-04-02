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Правила съема: Метод Хитча Правила съема: Метод Хитча
Киноафиша Фильмы Правила съема: Метод Хитча Отзывы о фильме «Правила съема: Метод Хитча»
Hitch Правила съема: Метод Хитча 2005 / США
7.6 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Правила съема: Метод Хитча»

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Комментарии Обсудить в чате
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Рома 2 апреля 2015, 12:51
Там в клубе(в котором зажигал толстяк со своей возлюбленной) музыка до боли знакомая играет... Никак не могу вспомнить что это. Если вдруг кто узнал, буду благодарен если отпишите в icq 8881719
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cronus 2 апреля 2015, 12:51
Фильм прикольный, легкий, ненавязчивый, но все самые смешные моменты есть в трейлере... Обидно! Уилл Смит по-преженму - душка!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость 2 апреля 2015, 12:51
смешной фильмец... рекомендую...

"он залезал к чувихе на скутер и дал ей ногой по башке" - в натуре смешно, но автор этих слов - лох, с извращенным чувством юмора.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анаксунамун 2 апреля 2015, 12:51
Давненько смотрела... но фильм конечно прикольный.. ничего не скажешь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
стас 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Нежный Вампир от 04/03/2005 - 11:29:37


а у нас в зале Кристалла тишна почти гробовая лишь несколько смешков.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто замечательный, очень смешной и романтичный! советую посмотреть, скучно не было ни минуты

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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