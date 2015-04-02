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Правила съема: Метод Хитча
Отзывы о фильме «Правила съема: Метод Хитча»
Hitch
Правила съема: Метод Хитча
2005 / США
7.6
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Рома
2 апреля 2015, 12:51
Там в клубе(в котором зажигал толстяк со своей возлюбленной) музыка до боли знакомая играет... Никак не могу вспомнить что это. Если вдруг кто узнал, буду благодарен если отпишите в icq 8881719
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Cronus
2 апреля 2015, 12:51
Фильм прикольный, легкий, ненавязчивый, но все самые смешные моменты есть в трейлере... Обидно! Уилл Смит по-преженму - душка!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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гость
2 апреля 2015, 12:51
смешной фильмец... рекомендую...
"он залезал к чувихе на скутер и дал ей ногой по башке" - в натуре смешно, но автор этих слов - лох, с извращенным чувством юмора.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Анаксунамун
2 апреля 2015, 12:51
Давненько смотрела... но фильм конечно прикольный.. ничего не скажешь!
2 апреля 2015, 12:51
0
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стас
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Нежный Вампир от 04/03/2005 - 11:29:37
а у нас в зале Кристалла тишна почти гробовая лишь несколько смешков.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Юля
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто замечательный, очень смешной и романтичный! советую посмотреть, скучно не было ни минуты
✊
2 апреля 2015, 12:51
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"он залезал к чувихе на скутер и дал ей ногой по башке" - в натуре смешно, но автор этих слов - лох, с извращенным чувством юмора.
а у нас в зале Кристалла тишна почти гробовая лишь несколько смешков.
✊
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