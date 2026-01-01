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Энди Теннант
Andy Tennant
Киноафиша
Персоны
Энди Теннант
Энди Теннант
Andy Tennant
Дата рождения
7 апреля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, США
Биография Энди Теннант
Родился в 1955 году. Чикаго, штат Иллинойс, США.
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(1999)
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(1998)
Фильмография Энди Теннант
6.2
Ячейка 234
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триллер
2024, Канада / США
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7.3
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комедия
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Рецензия
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Метод Комински
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2018, США
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6.7
Бета
комедия
2013, США
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Охотник за головами
The Bounty Hunter
комедия, мелодрама, боевик
2010, США
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6.5
Золото дураков
Fool's Gold
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2008, США
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