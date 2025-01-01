Меню
О персоне
Фильмография
Даррелл Фостер
Darrell Foster
Киноафиша
Персоны
Даррелл Фостер
Даррелл Фостер
Darrell Foster
Популярные фильмы
7.9
Я - легенда
(2007)
7.5
Хэнкок
(2008)
7.1
Правила съема: Метод Хитча
(2005)
Фильмография Даррелл Фостер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2008
2007
2005
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.5
Хэнкок
Hancock
комедия, фантастика, боевик
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.9
Я - легенда
I am Legend
драма, фантастика, ужасы
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Правила съема: Метод Хитча
Hitch
комедия, мелодрама
2005, США
