Наша рецензия

Оливье Даан, отличившийся в очень недалеком прошлом второй частью «Багровых рек» – вымученной сценаристом Люком Бессоном нелепой религиозной бойней, трогательно камуфлировавшей страх французов перед постоянно покушающимся на Эльзас и Лотарингию Тысячелетним рейхом, – вернулся в лоно искусства, вдобавок сделав это с большим изяществом и тактом. Его кинобиография Эдит Пиаф, единственная дошедшая до Петербурга копия которой демонстрируется в «Авроре», – мощная и в визуальном и в повествовательном…