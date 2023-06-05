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Жизнь в розовом цвете Жизнь в розовом цвете
Киноафиша Фильмы Жизнь в розовом цвете Отзывы о фильме «Жизнь в розовом цвете»
Mome, La Жизнь в розовом цвете 2007 / Франция / Великобритания / Чехия
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Жизнь в розовом цвете»

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Наша рецензия

Оливье Даан, отличившийся в очень недалеком прошлом второй частью «Багровых рек» – вымученной сценаристом Люком Бессоном нелепой религиозной бойней, трогательно камуфлировавшей страх французов перед постоянно покушающимся на Эльзас и Лотарингию Тысячелетним рейхом, – вернулся в лоно искусства, вдобавок сделав это с большим изяществом и тактом. Его кинобиография Эдит Пиаф, единственная дошедшая до Петербурга копия которой демонстрируется в «Авроре», – мощная и в визуальном и в повествовательном…

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Владимир 5 июня 2023, 17:33
Оценка
Марион Котийяр идеально передаёт внешность и характер Пиаф. Да и в целом актёрский состав подобран шикарно. Однако, для меня остаётся загадкой почему Жерар Депардье появляется лишь на короткое время, можно было бы уделить и больше времени его персонажу.
Определённо понравится тем, кто любит мелодрамы и музыку
5 июня 2023, 17:33 Ответить
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