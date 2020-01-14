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Клотильда Куро
Клотильда Куро
Clotilde Courau
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Клотильда Куро
Clotilde Courau
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Дата рождения
3 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Клотильды Куро
Родилась 3 апреля 1969 года. Франция.
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Фильмография Клотильды Куро
От кутюр
мелодрама
2021, Франция
6.0
Искушение
исторический, мелодрама, биография, драма
2021, Франция / Нидерланды
6.0
Мое прекрасное лето с Софи
драма, комедия
2019, Франция
5.0
Тень женщин
мелодрама
2015, Швейцария / Франция
6.0
Реальная любовь 2
мюзикл, мелодрама, комедия
2008, Франция
6.0
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Как скажешь
драма
2003,
5.0
Целуй кого хочешь
комедия
2002, Франция / Великобритания / Италия
6.0
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Статьи о персоне
Самая дорогая эскортница Франции дебютировала в фильме «Мое прекрасное лето с Софи»
В 2010 году весь мир обсуждал внезапно разразившийся скандал с участием главных французских футболистов во главе с Франком Рибери. В прессе всплыла информация, что известный футболист сборной Франции и ФК «Бавария» был замечен в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.
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14 января 2020 16:52
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