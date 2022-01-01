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Марк Барбе
Марк Барбе
Marc Barbé
О персоне
Фильмография
Марк Барбе
Marc Barbé
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Дата рождения
6 мая 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Марка Барбе
Родился 6 мая 1961 года. Франция.
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Фильмография Марка Барбе
Дикарь
биография
2017, Франция
5.0
Арестуйте меня
триллер
2013, Франция
7.0
Монахиня
драма
2013, Франция / Германия / Бельгия
6.0
Как лев
драма
2012, Франция
6.0
Штиль
исторический, драма, военный
2011, Франция / Германия
6.0
Нам бы только день простоять
драма
2009, Франция
0.0
Виновная
драма
2008, Франция
5.0
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
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