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Марк Барбе

Marc Barbé
Марк Барбе
Марк Барбе Marc Barbé
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Дата рождения
6 мая 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Марка Барбе

Родился 6 мая 1961 года. Франция.

Фильмография Марка Барбе
Дикарь
Дикарь
биография 2017, Франция
5.0
Арестуйте меня
Арестуйте меня
триллер 2013, Франция
7.0
Монахиня
Монахиня
драма 2013, Франция / Германия / Бельгия
6.0
Как лев
Как лев
драма 2012, Франция
6.0
Штиль
Штиль
исторический, драма, военный 2011, Франция / Германия
6.0
Нам бы только день простоять
Нам бы только день простоять
драма 2009, Франция
0.0
Виновная
драма 2008, Франция
5.0
Жизнь в розовом цвете
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
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