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Жизнь в розовом цвете
Жизнь в розовом цвете, 2007: актеры и роли
Mome, La
Жизнь в розовом цвете
2007 / Франция / Великобритания / Чехия
7.8
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жизнь в розовом цвете, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Даан
Olivier Dahan
В ролях
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Сильви Тестю
Sylvie Testud
Марк Барбе
Marc Barbé
Эмманюэль Сенье
Emmanuelle Seigner
Клотильда Куро
Clotilde Courau
Каролин Сиоль
Caroline Silhol
Катрин Аллегре
Catherine Allégret
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Манон Шевалье
Полин Бюрле
Уильям Армстронг
William Armstrong
Доминик Беттенфельд
Dominique Bettenfeld
Элизабет Коммелин
Élisabeth Commelin
Натали Дорвал
Дэвид Фэллоус
Гэррик Хэйгон
Силия Малки
Cylia Malki
Жан-Поль Мюэль
Jean-Paul Muel
Эшли Уэннингер
Жан-Поль Рув
Jean-Paul Rouve
Паскаль Греггори
Pascal Greggory
Жан-Пьер Мартен
Jean-Pierre Martins
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