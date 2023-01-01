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Жизнь в розовом цвете Жизнь в розовом цвете
Киноафиша Фильмы Жизнь в розовом цвете Жизнь в розовом цвете, 2007: актеры и роли
Mome, La Жизнь в розовом цвете 2007 / Франция / Великобритания / Чехия
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Жизнь в розовом цвете, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Даан Оливье Даан Olivier Dahan
В ролях
Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Сильви Тестю Сильви Тестю Sylvie Testud Марк Барбе Марк Барбе Marc Barbé Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner Клотильда Куро Клотильда Куро Clotilde Courau Каролин Сиоль Caroline Silhol Катрин Аллегре Catherine Allégret Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Манон Шевалье Полин Бюрле Уильям Армстронг William Armstrong Доминик Беттенфельд Dominique Bettenfeld Элизабет Коммелин Élisabeth Commelin Натали Дорвал Дэвид Фэллоус Гэррик Хэйгон Силия Малки Cylia Malki Жан-Поль Мюэль Жан-Поль Мюэль Jean-Paul Muel Эшли Уэннингер Жан-Поль Рув Жан-Поль Рув Jean-Paul Rouve Паскаль Греггори Pascal Greggory Жан-Пьер Мартен Жан-Пьер Мартен Jean-Pierre Martins
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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