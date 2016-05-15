Иллюзия любви, 2016

Фильм "Иллюзия любви" является восьмой полнометражной работой актрисы и режиссёра Николь Гарсия ("Как говорит Шарли"). В основу картины легло произведение итальянского автора Милены Агус. Главные роли сыграли одни из самых известных французских актёров: Марион Котийяр ("Начало", "Жизнь в розовом цвете") и Луи Гаррель ("Мечтатели", "Друзья"). Также в фильме снялся Алекс Брендемюль ("Ма Ма", "Убить Фрейда").

Действие картины "Иллюзия любви" развернётся в 1950-е годы и покажет 20 лет из жизни главных героев. Габриэль никого никогда не любила и замуж вышла за нелюбимого человека. Однако она всегда относилась к этому спокойно, думая, что чувства взаимного уважения хватит, чтобы прожить счастливую жизнь с Хосе. Но всё изменилось, когда девушка встретила молодого лейтенанта по имени Андре, который заставил её испытать то, чего она никогда не знала.