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Иллюзия любви Иллюзия любви
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Mal de pierres

Иллюзия любви, 2016

2016 / Франция / Бельгия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм "Иллюзия любви" является восьмой полнометражной работой актрисы и режиссёра Николь Гарсия ("Как говорит Шарли"). В основу картины легло произведение итальянского автора Милены Агус. Главные роли сыграли одни из самых известных французских актёров: Марион Котийяр ("Начало", "Жизнь в розовом цвете") и Луи Гаррель ("Мечтатели", "Друзья"). Также в фильме снялся Алекс Брендемюль ("Ма Ма", "Убить Фрейда").

Действие картины "Иллюзия любви" развернётся в 1950-е годы и покажет 20 лет из жизни главных героев. Габриэль никого никогда не любила и замуж вышла за нелюбимого человека. Однако она всегда относилась к этому спокойно, думая, что чувства взаимного уважения хватит, чтобы прожить счастливую жизнь с Хосе. Но всё изменилось, когда девушка встретила молодого лейтенанта по имени Андре, который заставил её испытать то, чего она никогда не знала. 

- Фильм "Иллюзия любви" является экранизацией одноимённого романа Милены Агус

- Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 2016 году. В последний раз режиссёр Николь Гарсия привозила фильм в Канны 10 лет назад

- В 2017 году в прокат выходит ещё одна совместная актёрская работа Луи Гарреля и Марион Котийяр, которая называется "Призраки Измаила"

- Морис Гаррель, дедушка Луи Гарреля, играл вместе с режиссёром "Каменной болезни" Николь Гарсия в ленте "Большой пейзаж Алексиса Друвена"

- Бюджет картины "Иллюзия любви" составил около 10 миллионов евро

- По сюжету книги действие разворачивается в Италии, а фильм снимался во Франции

- После премьеры картины на Каннском кинофестивале публика аплодировала на протяжении 7 минут

Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 января 2017
Премьера в мире 15 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Николь Гарсия
Николь Гарсия
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Брижит Роюан
Брижит Роюан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иллюзия любви 3 постера
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Иллюзия любви смотреть онлайн

Иллюзия любви
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«Иллюзия любви» - фильм, получивший номинацию на золотую пальмовую ветвь в 2016м и семиминутные овации зала на Каннском фестивале, наконец, появился в российском прокате. Действие происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека. Кадр из фильма «Иллюзия любви» Сюжет построен по принципу рамочной композиции. Знакомство с историей начинается с…
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10 февраля 2017 12:11
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