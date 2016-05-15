Иллюзия любви, 2016

Фильм "Иллюзия любви" является восьмой полнометражной работой актрисы и режиссёра Николь Гарсия ("Как говорит Шарли"). В основу картины легло произведение итальянского автора Милены Агус. Главные роли сыграли одни из самых известных французских актёров: Марион Котийяр ("Начало", "Жизнь в розовом цвете") и Луи Гаррель ("Мечтатели", "Друзья"). Также в фильме снялся Алекс Брендемюль ("Ма Ма", "Убить Фрейда").
Действие картины "Иллюзия любви" развернётся в 1950-е годы и покажет 20 лет из жизни главных героев. Габриэль никого никогда не любила и замуж вышла за нелюбимого человека. Однако она всегда относилась к этому спокойно, думая, что чувства взаимного уважения хватит, чтобы прожить счастливую жизнь с Хосе. Но всё изменилось, когда девушка встретила молодого лейтенанта по имени Андре, который заставил её испытать то, чего она никогда не знала.
- Фильм "Иллюзия любви" является экранизацией одноимённого романа Милены Агус
- Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале в 2016 году. В последний раз режиссёр Николь Гарсия привозила фильм в Канны 10 лет назад
- В 2017 году в прокат выходит ещё одна совместная актёрская работа Луи Гарреля и Марион Котийяр, которая называется "Призраки Измаила"
- Морис Гаррель, дедушка Луи Гарреля, играл вместе с режиссёром "Каменной болезни" Николь Гарсия в ленте "Большой пейзаж Алексиса Друвена"
- Бюджет картины "Иллюзия любви" составил около 10 миллионов евро
- По сюжету книги действие разворачивается в Италии, а фильм снимался во Франции
- После премьеры картины на Каннском кинофестивале публика аплодировала на протяжении 7 минут
Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.