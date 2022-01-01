В 1979 году вышел детективный роман Родерика Торпа «Ничто не вечно». Очередная книга из серии о его главном герое — полицейском Джоне Лилэнде. Эта история породила франшизу «Крепкий орешек», Лилэнд стал Джоном Макклейном, полюбившимся зрителям в исполнении Брюса Уиллиса.

В каком порядке смотреть все боевики серии «Крепкий орешек» по хронологии

Интересный факт: сам Брюс нежно любит это кино по любопытной причине: актер играл на ТВ, а там запрещали ругаться. И вот здесь он, наконец, развернулся! В какой последовательности «грызть» все «Орешки»?

1988, «Крепкий орешек»

В Лос-Анджелесе канун Рождества. Крупная международная корпорация «Накатоми», недавно еще и заполучившая отличный контракт, закатила вечеринку для сотрудников в собственном небоскребе «Накатоми Плаза». Среди празднующих — героиня вечера, способствовавшая заключению контракта — Холли Дженнеро.

Она не в курсе, что ее муж Джон Макклейн, офицер полиции, специально приехал — помириться с ней после ссоры. Но сейчас он раздражен: как она посмела работать под девичьей фамилией! И никто не в курсе, что сам Господь привел его сюда — ведь небоскреб вот-вот захватят немецкие террористы, а выжившие окажутся у них в заложниках...

1990, «Крепкий орешек 2»

С захвата Nakatomi Plaza прошло 2 года. Макклейн в Вашингтоне, он встречает жену в аэропорту. Коротая время ожидания в баре, зоркий полицейский замечает двух непонятных мужиков в армейской форме, с подозрительным пакетом и, что совершенно паршиво, с оружием! Джон доводит странную парочку до отдела обработки багажа, и заварушка начинается прямо там. Одна из темных личностей погибает в перестрелке. Макклейн звонит Элу Пауэлу, и тот сообщает любопытные факты о погибшем. Ну очень любопытные: во-первых, он наемный террорист, а во-вторых, его уже убили. Причем 2 года назад! Поняв, что живой труп являлся весьма опасным преступником, Джон пытается донести эту мысль до начальника полиции аэропорта — но это абсолютно бесполезно: человек хочет спокойной жизни и выпинывает активиста из кабинета. А ведь второй подозрительный парень ушел!..

1995, «Крепкий орешек 3: Возмездие»

После событий второго фильма Макклейн опять пустил семейную жизнь под откос: поругался с Холли, вернулся в Нью-Йорк, работает там и бухает от тоски. Во время его очередного запоя на одной из людных нью-йоркских улиц взрывается магазин. А в ближайшее отделение полиции звонит некто, назвавшийся Саймоном, и заявляет, что ему необходим Макклейн. Он хочет поиграть с ним в игру.

Коллеги находят пьяненького Джона дома, кормят убойной дозой аспирина, надевают ему на шею плакат «Я ненавижу ниггеров» и оставляют на улочке Гарлема, рядом с магазинчиком Зевса Карвера. Тот с ужасом смотрит на явно чокнутого белого, уже вызвавшего недовольство местных жителей. Вооруженных...

2007, «Крепкий орешек 4.0»

После событий предыдущей части проходит 12 лет. Макклейн сменил амплуа — теперь он детектив и разведенный мужчина средних лет. Но женщины найдут способ испортить ему жизнь: теперь он ссорится с дочкой Люси. Но вскоре становится не до семейных разборок: начинаются жестокие убийства хакеров, работающих на засекреченную корпорацию. Их компьютеры просто взрываются. Оказывается, что компьютерных гениев устраняет их же работодатель: они сделали свое дело — создали программы для взлома сети ФБР...

2013, «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Ох уж этот Макклейн — как он мог не побывать в самой опасной стране мира, а именно — в России! Спустя годы после схватки с киберпреступниками он отправляется в заснеженный край медведей, играющих на самоварах и пьющих чай из балалаек, чтобы спасти своего сына — тот замазался в заказном убийстве и организации побега из тюрьмы некоего Комарова. Тот одновременно олигарх и диссидент. Сложная, в общем, личность. Но сынок, оказывается, тоже непрост — он, понимаете ли, агент ЦРУ и за этим олигархо-диссидентом сюда и явился!