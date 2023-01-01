Смертельное оружие 2, 1989

Крепко сдружившиеся после событий первого фильма, детективы Риггс и Мерта продолжает борьбу с организованной преступностью. Напав на след наркомафии, они понимают, что имеют дело не с обычными торгашами смертью, а с важными шишками, которые прикрывают свои грязные дела дипломатической неприкосновенностью. Чтобы добраться до верхушки преступной пирамиды, напарникам придется любой ценой уберечь от смерти важного и весьма эксцентричного свидетеля по имени Лео Гетс.
Зрителя вновь ждет встреча с неустанно сражающейся с преступниками парочкой друзей-полицейских . Спасая собственную жизнь и жизнь главного свидетеля, они вынуждены схватиться с шайкой южноафриканских контрабандистов.