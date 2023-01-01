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Смертельное оружие 2 Смертельное оружие 2
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Lethal Weapon 2

Смертельное оружие 2, 1989

1989 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Крепко сдружившиеся после событий первого фильма, детективы Риггс и Мерта продолжает борьбу с организованной преступностью. Напав на след наркомафии, они понимают, что имеют дело не с обычными торгашами смертью, а с важными шишками, которые прикрывают свои грязные дела дипломатической неприкосновенностью. Чтобы добраться до верхушки преступной пирамиды, напарникам придется любой ценой уберечь от смерти важного и весьма эксцентричного свидетеля по имени Лео Гетс.

  • Изначально Лео должен был быть льстивым и избалованным персонажем, но Джо Пеши предложил сделать его человеком, который слишком старается понравиться всем и каждому.
  • По первоначальной задумке, Риггс должен был погибнуть в финальной сцене фильма, но продюсеры решили оставить его в живых, для того чтобы была возможность снять продолжение.
  • Сцена разрушения дома на опорах обошлась создателям фильма в более чем 500 тысяч долларов.
  • У фильма существует альтернативная концовка: ужин на День благодарения в доме Мерта, где также присутствуют Риггс и Рика Ван Хаас.
  • Самый коммерчески успешный фильм франшизы. Он заработал в прокате на 82 миллиона долларов больше, чем первая часть, что очень нетипично для сиквелов. 
  • Когда Лео убирается в доме Риггса, звучит песня “I'm Not Scared” британской поп-группы “Eighth Wonder”, участницей которой была Пэтси Кензит, сыгравшая Рику Ван Хаас.

Зрителя вновь ждет встреча с неустанно сражающейся с преступниками парочкой друзей-полицейских . Спасая собственную жизнь и жизнь главного свидетеля, они вынуждены схватиться с шайкой южноафриканских контрабандистов.

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 7 июля 1989
Премьера в мире 5 июля 1989
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Джо Пеши
Джо Пеши
Джосс Экленд
Стив Кэхэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смертельное оружие 2 4 постера
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