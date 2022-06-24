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Джастин Лонг
Джастин Лонг
Justin Long
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Джастин Лонг
Justin Long
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Дата рождения
2 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Аманда Сайфрид
были в отношениях c 2013 по 2015
Биография Джастин Лонг
Родился 2 июня 1978 года. Фэрфилд, штат Коннектикут, США.
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Фильмография Джастин Лонг
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
Ловушка разума
триллер, фантастика
2019, США
6.0
Свадьба моей бывшей
комедия
2017, США
5.0
Паранормальный отряд
комедия
2016, США
4.0
Фотограф
триллер, драма
2016, США / Канада
6.0
Фрэнк и Лола
драма, детектив, триллер
2016, США
5.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный
2015, США
6.0
Йоганутые
комедия
2015, США
4.0
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Связи
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
были в отношениях c 2013 по 2015
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