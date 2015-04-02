Посмотрев четвертую часть «Крепкого орешка», можно с уверенностью сказать, что в отличие от первых трех она имеет несомненную практическую ценность для пользователей персональных компьютеров. Теперь каждый знает, что, нажав клавишу Enter, он отключит электричество в своем микрорайоне, а нажав клавишу Delete – взорвет свой утлый по пиротехническим меркам домишко и себя вместе с ним. Разумеется, детектив Джон МакКлейн был реанимирован из многолетнего кинематографического анабиоза лишь затем,…
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Одна из лучших частей Орешка. Больше мне нравится только первая.
Однозначно пойду смотреть еще раз и возможно не один.
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Лучшим триллером считаю "Идеального незнакомца" с тем же Брюсом Уиллисом и кстати той же интернетовской тематикой
Да уж, зал просто выпал на этой фразе!... Я думаю, пора создавать зал славы Голливуда и в первую очередь вписать туда Джона МакКлейна за несгибаемую стойкость, волю к победе и непревзойденный юмор!
Виллис бесподобен. Жаль , что видимо это был последний орешек..
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