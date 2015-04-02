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Крепкий орешек 4.0 Крепкий орешек 4.0
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек 4.0 Отзывы о фильме «Крепкий орешек 4.0»
Live Free or Die Hard Крепкий орешек 4.0 2007 / США
8.1 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Крепкий орешек 4.0»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Посмотрев четвертую часть «Крепкого орешка», можно с уверенностью сказать, что в отличие от первых трех она имеет несомненную практическую ценность для пользователей персональных компьютеров. Теперь каждый знает, что, нажав клавишу Enter, он отключит электричество в своем микрорайоне, а нажав клавишу Delete – взорвет свой утлый по пиротехническим меркам домишко и себя вместе с ним. Разумеется, детектив Джон МакКлейн был реанимирован из многолетнего кинематографического анабиоза лишь затем,…

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Кэр 2 апреля 2015, 12:51
Мне 19, и я пойду 1000% Брюс - лучший! И знаю, что многие мои друзья пойдут. А вот жару не смотрел и смотреть не намерен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
И орешков всех 3х смотрел по 100 раз ✊



✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кэр 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходил. СУПЕР! Просто супер! Ничего большего сказать не могу.

Одна из лучших частей Орешка. Больше мне нравится только первая.

Однозначно пойду смотреть еще раз и возможно не один.

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вован крутой зритель 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ахрененный. Вот таким и должен быть настоящие крутой боевичок - с убойным драйвом, отменным юмором, интересным хорошим сценарием.. Фильм просто возродил из пепла атмосфера старых добрых американских экшнов. Однозначно лучший боевик года.

Лучшим триллером считаю "Идеального незнакомца" с тем же Брюсом Уиллисом и кстати той же интернетовской тематикой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
брюс всё ещё жгёт по полной,как и 20-30 лет назад✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Flaffy 2 апреля 2015, 12:51
Фтльм отличнейший! Смотрел затая дыхание... Конечно, вряд ли бы чувак выжил после прыжка с крыла самолета на обломок моста и когда еще вслед за ним пламя... Но на то он и Джон Маклейн!😌 Рекомендую всем, кто еще не сходил... А девушкам приготовиться к попранию их неприкосновенности одним из лучших актеров Голливуда, ибо монитором (кажется) врезать по голове хоть и террористке, но все же девушке, это, конечно, очень жестко ✊ Хочу идти второй раз, фильм того стоит! Брюсу - респект! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Flaffy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 02/07/2007 - 01:25:18):А моменты с машиной и вертлолетом (просто патроны закончились )



Да уж, зал просто выпал на этой фразе!... Я думаю, пора создавать зал славы Голливуда и в первую очередь вписать туда Джона МакКлейна за несгибаемую стойкость, волю к победе и непревзойденный юмор!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дениска 2 апреля 2015, 12:51
Не один год являлся местным читателем. Но вчера посомтрел КО4 и не удержался. Самое большое впечатление от просмотра за несколько последних лет...

Виллис бесподобен. Жаль , что видимо это был последний орешек..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антоний 2 апреля 2015, 12:51
Брюсик постарел. Но все также хорошш
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Flaffy 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел второй раз - фильм классный, потрясный и просто интересный, в парочке мест просто сказка, но в целом впечатление отличное!!! В прошлую субботу по ОРТ показывали первую часть - экстаз посмотреть фильмы вышедшие почти с 20-летней разницей ✊ В эту субботу вторая часть, и я уже в предвкушении! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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