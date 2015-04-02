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Посмотрев четвертую часть «Крепкого орешка», можно с уверенностью сказать, что в отличие от первых трех она имеет несомненную практическую ценность для пользователей персональных компьютеров. Теперь каждый знает, что, нажав клавишу Enter, он отключит электричество в своем микрорайоне, а нажав клавишу Delete – взорвет свой утлый по пиротехническим меркам домишко и себя вместе с ним. Разумеется, детектив Джон МакКлейн был реанимирован из многолетнего кинематографического анабиоза лишь затем,…