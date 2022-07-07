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Кевин Смит
Кевин Смит
Kevin Smith
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Кевин Смит
Kevin Smith
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Дата рождения
2 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Биография Кевин Смит
Родился 2 августа 1970 года. Ред Бэнк, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Кевин Смит
Клерки 3
комедия
2022, США
0.0
Джей в Голливуде
комедия, криминал
2019, США
5.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
Черные праздники
комедия, ужасы
2016, США
5.0
Йоганутые
комедия
2015, США
4.0
21 год: Ричард Линклейтер
биография, документальный
2014, США
7.0
Бивень
ужасы
2014, США
6.0
Красный штат
ужасы, триллер
2011, США
7.0
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Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»
Старые друзья возвращаются.
Написать
7 июля 2022 12:37
Кевин Смит опубликовал фото из монтажной комнаты «Клерков 3»
Постпродакшен триквела почти закончен.
Написать
3 февраля 2022 16:43
Кевин Смит заканчивает работу над «Клерками 3»
Режиссер завершает монтаж звука.
Написать
31 января 2022 17:06
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