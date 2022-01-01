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Джонатан Садовский
Джонатан Садовский
Jonathan Sadowski
О персоне
Фильмография
Джонатан Садовский
Jonathan Sadowski
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Дата рождения
23 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
185 см
Биография Джонатана Садовского
Родился 23 ноября 1979 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Джонатана Садовского
Хребет дьявола
ужасы, триллер
2021, США
4.0
Запретная зона
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Пятница, 13-е
ужасы
2009, США
7.0
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