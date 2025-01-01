Menu
Kinoafisha Persons James L. Brooks Awards

Awards and nominations of James L. Brooks

James L. Brooks
Academy Awards, USA 1984 Academy Awards, USA 1984
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1997 Academy Awards, USA 1997
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1988 Academy Awards, USA 1988
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1984 Golden Globes, USA 1984
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1988 Golden Globes, USA 1988
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Outstanding Series - Comedy
Nominee
 Outstanding New Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
 Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
 Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Nominee
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing Achievement in Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Nominee
Berlin International Film Festival 1988 Berlin International Film Festival 1988
Golden Berlin Bear
Nominee
