James L. Brooks
Awards
Awards and nominations of James L. Brooks
James L. Brooks
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of James L. Brooks
Academy Awards, USA 1984
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Academy Awards, USA 1998
Best Original Screenplay
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1997
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Academy Awards, USA 1988
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1984
Best Screenplay - Motion Picture
Winner
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1998
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1988
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Winner
Outstanding Series - Comedy
Nominee
Outstanding New Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Nominee
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Nominee
Berlin International Film Festival 1988
Golden Berlin Bear
Nominee
