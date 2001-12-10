Menu
Poster of The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Рейтинги
8.8 IMDb Rating: 8.9
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 18+
Synopsis

A meek Hobbit from the Shire and eight companions set out on a journey to destroy the powerful One Ring and save Middle Earth from the Dark Lord Sauron.
Country New Zealand / USA
Runtime 2 hours 58 minutes
Production year 2001
Online premiere 3 September 2021
World premiere 10 December 2001
Release date
7 February 2002 Russia UPI 12+
31 January 2002 Argentina
26 December 2001 Australia
19 December 2001 Austria
27 February 2002 Bahrain
19 December 2001 Belgium
21 December 2001 Bolivia
1 January 2002 Brazil
22 March 2002 Bulgaria
19 December 2001 Canada
3 January 2002 Chile
16 April 2021 China
25 December 2001 Colombia
10 January 2002 Croatia
10 January 2002 Czechia
19 December 2001 Denmark
13 March 2002 Egypt
11 January 2002 Estonia
19 December 2001 Finland
19 December 2001 France
26 September 2024 Georgia PG-13
18 December 2001 Germany
19 December 2001 Great Britain
19 December 2001 Greece
21 December 2001 Guatemala
31 January 2002 Hong Kong
10 January 2002 Hungary
26 December 2001 Iceland
15 March 2002 India
6 February 2002 Indonesia
19 December 2001 Ireland
20 December 2001 Israel
18 January 2002 Italy
2 March 2002 Japan
8 February 2002 Kazakhstan
19 February 2002 Kuwait
13 April 2024 Latvia N12
4 January 2002 Lithuania
20 December 2001 Malaysia
21 December 2001 Mexico
20 December 2001 Netherlands
20 December 2001 New Zealand
19 December 2001 Norway
21 December 2001 Panama
1 January 2002 Peru
4 January 2002 Philippines
15 February 2002 Poland
21 December 2001 Portugal
1 February 2002 Romania
20 December 2001 Singapore
24 January 2002 Slovakia
17 January 2002 Slovenia
19 December 2001 South Africa
31 December 2001 South Korea
19 December 2001 Spain
5 December 2003 Sweden
20 December 2001 Switzerland
18 January 2002 Taiwan
28 December 2001 Thailand
21 December 2001 Turkey
19 December 2001 USA
7 February 2002 Ukraine
4 January 2002 Uruguay
19 December 2001 Venezuela
30 September 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $93,000,000
Worldwide Gross $896,794,195
Production New Line Cinema, WingNut Films, Marzano Films
Also known as
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, El señor de los anillos: La comunidad del anillo, Sagan om ringen: Härskarringen, Властелин колец: Братство кольца, A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége, Aphinihan Waen Khrong Phiphop, Arbab-e halgheha: Yaran-e halgheh, Bechdebis mbrdzanebeli: Bechdis sadzmo, Changing Seasons, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Nghĩa Tình Huynh Đệ, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Người Bạn Của Nhẫn, Der Herr der Ringe: Die Gefährten, El senyor dels anells: La comunitat de l'anell, El senyor dels anells: La germandat de l'anell, Gospodar prstanov: Bratovscina prstana, Gospodar prstenova: Prstenova družina, Gospodarot na prstenite: Druzhinata na prstenot, Gredzenu pavēlnieks: Gredzena brālība, Hringadróttinssaga: Föruneyti hringsins, Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello, In de ban van de ring: De reisgenoten, Kryezoti i Unazave: Besëlidhja e Unazës, Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau, Le seigneur des anneaux: La communauté de l'anneau, Lord of the Rings, O arhontas ton dahtylidion: I syntrofia tou dahtylidiou, O Senhor dos Anéis - A Irmandade do Anel, O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa, Pán prstenů: Společenstvo prstenu, Ringenes herre: Eventyret om ringen, Ringenes herre: Ringens brorskap, Rôdo obu za ringu, Sagan om ringen, Sar HaTabaot: Achvat HaTabaat, Seyyed alkhavatem: Sohbat alkhatam, Sõrmuste isand: Sõrmuse vennaskond, Stapânul Inelelor: Fratia Inelului, Stăpânul inelelor: Frăția inelului, Taru Sormusten Herrasta - Sormuksen ritarit, Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit, The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring: The Motion Picture, Uzuklar hukmdori: Uzukning ittifoqi, Üzüklərin hökmdarı: Üzük qardaşlığı, Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, Žiedų valdovas. Žiedo brolija, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού, Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена, Володар перснів: Братерство персня, Володар перснів: Братство персня, Володар перснів: Хранителі персня, Господар прстенова: Дружина прстена, Жүзіктер әміршісі: Жүзік бауырластығы, Сақиналар әміршісі: Сақина бауырластығы, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द फेलोशिप ऑफ द रिंग, दी लार्ड ऑफ दी रिंग्स: फैलोशिप ऑफ दी रिंग, 반지의 제왕: 반지 원정대, ロード・オブ・ザ・リング, 指环王：护戒使者, 魔戒首部曲：魔戒現身, 魔戒首部曲之魔戒現身
Director
Peter Jackson
Peter Jackson
Cast
Elijah Wood
Elijah Wood
Ian McKellen
Ian McKellen
Liv Tyler
Liv Tyler
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Sean Astin
Sean Astin
Film rating

8.8
8.9 IMDb
Film Reviews

kloss1 22 April 2021, 08:33
Краткое описание ситуации: Трилогию властелин колец вновь вернули в кинотеатры, должна была быть новая отреставрированная - ремастер… Read more…
Виктория Лаврова 26 December 2019, 11:14
«Братство» не такой эпичный, как его продолжения, в нём мало компьютерной графики, что в общем то хорошо, т. к. этого сильно не хватает современным… Read more…
Goofs

Many viewers noticed a car in the background of the theatrical release when Sam says he is the furthest he has ever been from home. In a 1 December 2003 Newsweek piece, director Peter Jackson confirmed the sighting and revealed the vehicle was digitally removed for the DVD release. He explained that they only became aware of the car during editing; although the smoke and dust largely hid it, the windscreen was reflecting sunlight into the camera lens, so they erased it for the DVD. Jackson added that some people were upset when they later tried to show the scene to friends and found the car gone. (The infamous car can still be seen on the "Academy DVD" produced for Oscar jurors, which was leaked online. The unaltered shot also appears in the bonus material of the SEE DVD — in the feature about the film score.)

Quotes
Frodo I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened.
Gandalf So do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the Ring. In which case, you were also meant to have it. And that is an encouraging thought.
Stills

