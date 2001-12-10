|7 February 2002
|Russia
|UPI
|12+
|31 January 2002
|Argentina
|26 December 2001
|Australia
|19 December 2001
|Austria
|27 February 2002
|Bahrain
|19 December 2001
|Belgium
|21 December 2001
|Bolivia
|1 January 2002
|Brazil
|22 March 2002
|Bulgaria
|19 December 2001
|Canada
|3 January 2002
|Chile
|16 April 2021
|China
|25 December 2001
|Colombia
|10 January 2002
|Croatia
|10 January 2002
|Czechia
|19 December 2001
|Denmark
|13 March 2002
|Egypt
|11 January 2002
|Estonia
|19 December 2001
|Finland
|19 December 2001
|France
|26 September 2024
|Georgia
|PG-13
|18 December 2001
|Germany
|19 December 2001
|Great Britain
|19 December 2001
|Greece
|21 December 2001
|Guatemala
|31 January 2002
|Hong Kong
|10 January 2002
|Hungary
|26 December 2001
|Iceland
|15 March 2002
|India
|6 February 2002
|Indonesia
|19 December 2001
|Ireland
|20 December 2001
|Israel
|18 January 2002
|Italy
|2 March 2002
|Japan
|8 February 2002
|Kazakhstan
|19 February 2002
|Kuwait
|13 April 2024
|Latvia
|N12
|4 January 2002
|Lithuania
|20 December 2001
|Malaysia
|21 December 2001
|Mexico
|20 December 2001
|Netherlands
|20 December 2001
|New Zealand
|19 December 2001
|Norway
|21 December 2001
|Panama
|1 January 2002
|Peru
|4 January 2002
|Philippines
|15 February 2002
|Poland
|21 December 2001
|Portugal
|1 February 2002
|Romania
|20 December 2001
|Singapore
|24 January 2002
|Slovakia
|17 January 2002
|Slovenia
|19 December 2001
|South Africa
|31 December 2001
|South Korea
|19 December 2001
|Spain
|5 December 2003
|Sweden
|20 December 2001
|Switzerland
|18 January 2002
|Taiwan
|28 December 2001
|Thailand
|21 December 2001
|Turkey
|19 December 2001
|USA
|7 February 2002
|Ukraine
|4 January 2002
|Uruguay
|19 December 2001
|Venezuela
|30 September 2022
|Viet Nam
Many viewers noticed a car in the background of the theatrical release when Sam says he is the furthest he has ever been from home. In a 1 December 2003 Newsweek piece, director Peter Jackson confirmed the sighting and revealed the vehicle was digitally removed for the DVD release. He explained that they only became aware of the car during editing; although the smoke and dust largely hid it, the windscreen was reflecting sunlight into the camera lens, so they erased it for the DVD. Jackson added that some people were upset when they later tried to show the scene to friends and found the car gone. (The infamous car can still be seen on the "Academy DVD" produced for Oscar jurors, which was leaked online. The unaltered shot also appears in the bonus material of the SEE DVD — in the feature about the film score.)