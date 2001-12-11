Menu
8.4 IMDb Rating: 8.2
A Beautiful Mind

A Beautiful Mind

A Beautiful Mind 18+
Synopsis

After John Nash, a brilliant but asocial mathematician, accepts secret work in cryptography, his life takes a turn for the nightmarish.
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2001
Online premiere 22 August 2002
World premiere 11 December 2001
3 July 2002 Russia 12+
21 February 2002 Argentina
11 December 2001 Australia
1 March 2002 Austria
13 February 2002 Belgium
15 February 2002 Brazil
3 May 2002 Bulgaria
14 December 2001 Cameroon
25 December 2001 Canada
20 December 2001 Chile
1 March 2002 Colombia
21 February 2002 Czechia
1 March 2002 Denmark
6 March 2002 Egypt
1 March 2002 Estonia
15 February 2002 Finland
13 February 2002 France
28 February 2002 Germany
22 February 2002 Great Britain
15 March 2002 Greece
28 February 2002 Hong Kong
28 February 2002 Hungary
1 March 2002 Iceland
22 February 2002 Ireland
14 February 2002 Israel
22 February 2002 Italy
30 March 2002 Japan
3 July 2002 Kazakhstan
2 April 2002 Kuwait
29 March 2002 Latvia
22 March 2002 Lithuania
1 March 2002 Mexico
21 February 2002 Netherlands
21 March 2002 New Zealand
1 March 2002 Norway
21 February 2002 Peru
27 February 2002 Philippines
1 March 2002 Poland
22 February 2002 Portugal
22 February 2002 Romania
21 February 2002 Slovakia
15 March 2002 South Africa
22 February 2002 South Korea
22 February 2002 Spain
8 March 2002 Sweden
28 February 2002 Switzerland
9 March 2002 Taiwan
8 March 2002 Turkey
12 December 2001 USA
3 July 2002 Ukraine
22 February 2002 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $58,000,000
Worldwide Gross $316,791,257
Production Universal Pictures, Dreamworks Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
A Beautiful Mind, Una mente brillante, Un homme d'exception, Kaunis mieli, Uma Mente Brilhante, Игры разума, A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn, A Brilliant Mind, Ağıl oyunları, Akıl Oyunları, Brīnišķīgais prāts, Čistá duša, Čistá duše, Čudoviti um, Egy csodálatos elme, Enas yperohos anthropos, Et smukt sind, Et vakkert sinn, Genijalni um, Igry razuma, Một Tâm Hồn Đẹp, Niflaot Ha-Tvuna, Nuostabus protas, O minte sclipitoare, One Brilliant Mind, Piękny umysł, Piinatud geenius, Tafakkur o'yinlari, Una ment meravellosa, Una mente maravillosa, Zehn-e ziba, Ένας υπέροχος άνθρωπος, Ақыл ойындары, Блистави ум, Ігри розуму, Красив ум, ए ब्युटिफुल माइंड, ビューティフル・マインド, 有你終生美麗, 美丽心灵, 美麗境界
Ron Howard
Cast
Russell Crowe
Ed Harris
Jennifer Connelly
Christopher Plummer
Paul Bettany
8.2 IMDb
Film Reviews

Vladimir 26 June 2023, 12:05
Отличный фильм! Все актёры отлично исполнили свои роли, особенно Рассел Кроу. Сюжет превосходный, правда первая часть фильма была немного затянутой,… Read more…
Quotes
Dr. Rosen Imagine if you suddenly learned that the people, the places, the moments most important to you were not gone, not dead, but worse, had never been. What kind of hell would that be?
