Similar films for Kombinat 'Nadezhda'
Odin malenkiy nochnoy sekret Drama
2023, Russia
8.0
Mnogoetazhka Thriller, Drama
2022, Russia
6.0
Convenience store Drama, Crime
2022, Russia / Slovenia / Turkey
6.0
Mama, I'm Home Drama
2021, Russia
6.0
Hostel Drama
2021, Russia
6.0
Heart of the World Romantic
2018, Russia / Lithuania
7.0
The Land of Oz Comedy
2015, Russia
6.0
Roads to Koktebel Drama
2003, Russia
6.0
Autumn Marathon Comedy, Romantic, Drama
1979, USSR
8.0
Ambivalentnost Drama
2018, Russia
5.0
Kino pro Alekseeva Drama
2014, Russia
7.0
Prezumptsiya vinovnosti Drama
2020, Russia
5.0