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Poster of Kombinat 'Nadezhda'
6.7
Kinoafisha Films Kombinat 'Nadezhda'
6.7

Kombinat 'Nadezhda'

, 2013
Kombinat 'Nadezhda'
Russia / Drama / 18+
Poster of Kombinat 'Nadezhda'
6.7

Cast

Darya Saveleva
Sveta, Nurse
Polina Shanina
Nadya, Taxi Service Manager
Ivan Prill
Dron, Student
Stepan Devonin
Stepan Devonin
Aleksandra Makarskaya
Ruslana, Guitarist
Kseniya Radchenko
Kseniya Radchenko
Yana, Student, Keyboardist
Danil Steklov
Danil Steklov
Den
Maxim Stoyanov
Maxim Stoyanov
Shkarupa
Dmitriy Kubasov
Dmitriy Kubasov
Irina Gavra
Marina Ivanova
Marina Ivanova
Sergey Ovchinnikov
Seryozha, Worker, Singer of Pop group
Director Nataliya Meshchaninova
Writer Nataliya Meshchaninova, Lyubov Mulmenko, Ivan Ugarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
World premiere 25 January 2014
Release date
25 January 2014 Russia 18+
25 January 2014 Kazakhstan
25 January 2014 Netherlands
25 January 2014 Ukraine
Production 2020 Studio, Focus Plus Cinema, Look Film
Also known as
Kombinat 'Nadezhda', The Hope Factory, A Fábrica da Esperança, Kombinat 'Nadzieja', Kombinatas Viltis, Комбинат 'Надежда', Kombinat nadezhda

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
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