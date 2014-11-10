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Poster of 21 den
5.8
21 den - Trailer
Kinoafisha Films 21 den
5.8

21 den

, 2014
21 den
Russia / Drama, Documentary / 18+
Trailers
Poster of 21 den
5.8
21 den - Trailer
21 den  Trailer

Cast

Tamara Dondurey
Tamara Dondurey
Director Tamara Dondurey
Writer Tamara Dondurey
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 2014
World premiere 10 November 2014
Production Marina Razbezhkina Studio
Also known as
21 den, 21 Days, 21 dni, 21 день

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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21 den - Trailer
21 den Trailer
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