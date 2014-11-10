5.821 den
21 den, 2014
Russia / Drama, Documentary / 18+
Cast
Director Tamara Dondurey
Writer Tamara Dondurey
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 2014
World premiere 10 November 2014
Production Marina Razbezhkina Studio
Also known as
21 den, 21 Days, 21 dni, 21 день
Updated 6 May 2025
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