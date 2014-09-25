Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2014
World premiere
25 September 2014
Release date
|25 September 2014
|Russia
| A Company
|16+
|25 September 2014
|Belarus
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|25 September 2014
|Kazakhstan
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|4 September 2015
|Taiwan
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|28 October 2014
|USA
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|25 September 2014
|Ukraine
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Production
Jomami Filmproduktion, New People Film Company
Also known as
Klass korrektsii, Corrections Class, Classe à part, Klasa wyrównawcza, Lenas Klasse, Μάθημα αποκατάστασης, Класс коррекции, 廢青同盟, 规训课程