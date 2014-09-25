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Poster of Corrections Class
6.0
Corrections Class - Trailer 2
Kinoafisha Films Corrections Class
6.0

Corrections Class

, 2014
Klass korrektsii
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Corrections Class
6.0
Corrections Class - Trailer 2
Corrections Class  Trailer 2

Cast

Mariya Poezzhaeva
Mariya Poezzhaeva
Lena Chekhova
Nikita Kukushkin
Nikita Kukushkin
Mishka
Filipp Avdeyev
Filipp Avdeyev
Anton Sobolev
Olga Lapshina
Olga Lapshina
Polina Grigorevna, Anton's mother
Natalya Pavlenkova
Natalya Pavlenkova
Svetlana Viktorovna, Lena's mother
Yuliya Serina
Yuliya Serina
Vitka
Artem Markaryan
Artem Markaryan
Mitka
Mariya Uryadova
Olya
Natalya Domeretskaya
Tereza Pavlovna Kuznetsova
Irina Vilkova
Irina Vilkova
Lyudmila Nikolaevna
Director Ivan I. Tverdovskiy
Writer Dmitry Lanchikhin, Mariya Borodyanskaya, Ivan I. Tverdovskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2014
World premiere 25 September 2014
Release date
25 September 2014 Russia A Company 16+
25 September 2014 Belarus
25 September 2014 Kazakhstan
4 September 2015 Taiwan
28 October 2014 USA
25 September 2014 Ukraine
Production Jomami Filmproduktion, New People Film Company
Also known as
Klass korrektsii, Corrections Class, Classe à part, Klasa wyrównawcza, Lenas Klasse, Μάθημα αποκατάστασης, Класс коррекции, 廢青同盟, 规训课程

Film rating

6.0
Rate 13 votes
6.9 IMDb
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