Cast
Cast and Crew
Director
Bakhtyar Khudojnazarov
Writer
Oleg Antonov, Oleg Antonov
Composer
Daler Nazarov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2003
World premiere
9 February 2003
Release date
|9 February 2003
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|16 May 2003
|Belarus
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|30 April 2003
|France
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|16 May 2003
|Kazakhstan
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|16 May 2003
|Ukraine
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Worldwide Gross
$53,299
Production
Central Partnership, Orly Films, Pandora Filmproduktion
Also known as
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