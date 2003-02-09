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Poster of The Suit
7.6
Kinoafisha Films The Suit
7.6

The Suit

, 2003
Shik
Russia / Drama / 18+
Poster of The Suit
7.6

Cast

Ingeborga Dapkunaite
Ingeborga Dapkunaite
Asya
Nikolay Fomenko
Nikolay Fomenko
Botya
Andrey Panin
Andrey Panin
Platon
Artur Povolotsky
Geka
Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Peaky (Stier)
Artur Smolyaninov
Artur Smolyaninov
Geka
Elena Drobysheva
Elena Drobysheva
Rusudan Rukhadze
Inna Sukhareva
Svetlana Runcova
Tatyana Burnakina
Sergey Sanaev
Sergey Sanaev
Director Bakhtyar Khudojnazarov
Writer Oleg Antonov, Oleg Antonov
Composer Daler Nazarov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2003
World premiere 9 February 2003
Release date
9 February 2003 Russia Централ Партнершип 12+
16 May 2003 Belarus
30 April 2003 France
16 May 2003 Kazakhstan
16 May 2003 Ukraine
Worldwide Gross $53,299
Production Central Partnership, Orly Films, Pandora Filmproduktion
Also known as
Shik, Az öltöny, Blizgesys, Chic, El traje, Garnitur, Gucci, Le costume, Leben einmal anders, Puku miehen tekee, Shik - il vestito, The Suit, Uma Vida Diferente, Το κοστούμι, Шик, 西服

Film rating

7.6
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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