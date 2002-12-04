Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Caucasian Roulette
5.9
Kinoafisha Films Caucasian Roulette
5.9

Caucasian Roulette

, 2002
Kavkazskaya ruletka
Russia / War, Drama / 18+
Poster of Caucasian Roulette
5.9

Cast

Nina Usatova
Nina Usatova
Marya
Tatyana Cherkasova
Tatyana Cherkasova
Anna
Viktor Suprun
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Anatoliy Goryachev
Anatoliy Goryachev
Tatyana Druzhinina
Kazbek Azadi
Pilyal Askhakov
Vladimir Anikin
Aleksandr Borovikov
Director Fedor Popov
Writer Viktor Merezhko, Alla Krinitsyna
Composer Andrei Golovin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2002
World premiere 4 December 2002
Release date
4 December 2002 Russia 16+
4 December 2002 Kazakhstan
4 December 2002 Ukraine
Production Krug, Mosfilm, Stella Studio
Also known as
Kavkazskaya ruletka, Kaukaska ruletka, Кавказская рулетка

Film rating

5.9
Rate 15 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Caucasian Roulette

Koridor bessmertiya
Koridor bessmertiya Drama, War
2018, Russia
6.0
Vsyo v poryadke, mama!
Vsyo v poryadke, mama! Drama
2010, Russia
6.0
Ekskursantė
Ekskursantė Drama
2011, Lithuania / Russia
8.0
Anna Karenina
Anna Karenina Drama
2008, Russia
6.0
The Edge
The Edge Drama
2010, Russia
6.0
Dva bileta domoy
Dva bileta domoy Drama
2018, Russia
6.0
Konets prekrasnoy epokhi
Konets prekrasnoy epokhi Drama
2015, Russia
6.0
Roza proshchalnykh vetrov
Roza proshchalnykh vetrov Drama
2012, Russia
4.0
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg Drama
2004, Russia
5.0
Baltic Tango
Baltic Tango Drama
2017, Russia
6.0
The Duelist
The Duelist Drama
2016, Russia
6.0
Home
Home Drama
2011, Russia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more