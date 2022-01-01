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Марш Шермана
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Sherman's March

Марш Шермана, 1986

1986 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

"Используйте камеру как средство для знакомства с женщинами"… То, что начинается как попытка пройти путем, который прошел со своими солдатами по отступническому Югу во время стремительного и разрушительного похода генерал Шерман, становится, по словам сестры Макэлви, донкихотством, неуклюжей попыткой режиссера залечить разбитое сердце и найти свою любовь.

В своем самом прославленном фильме Макэлви указывает на парадокс любознательного документалиста: "Жизнь обожгла его, любовь ушла от него, и он забрался в ракушку своей кинокамеры и время от времени высовывается оттуда".

 

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 13 ноября 1985
Режиссер
Росс Макэлви
В ролях
Росс Макэлви
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марш Шермана 2 постера
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