Марш Шермана, 1986

"Используйте камеру как средство для знакомства с женщинами"… То, что начинается как попытка пройти путем, который прошел со своими солдатами по отступническому Югу во время стремительного и разрушительного похода генерал Шерман, становится, по словам сестры Макэлви, донкихотством, неуклюжей попыткой режиссера залечить разбитое сердце и найти свою любовь.

В своем самом прославленном фильме Макэлви указывает на парадокс любознательного документалиста: "Жизнь обожгла его, любовь ушла от него, и он забрался в ракушку своей кинокамеры и время от времени высовывается оттуда".