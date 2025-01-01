Conan Edogawa[Одна из фирменных фраз Конана, которая появляется в начале каждой серии] Только одна истина раскрыта: внешний вид ребёнка, ум взрослого, я великий детектив Конан!
Ран МориЯ не против подождать людей. Ведь чем дольше ждёшь, когда встречаешься... Тем больше радости будет.
Ран МориЛюди действительно могут измениться. Когда они далеко друг от друга, их сердца меняются. Так жестоко, что единственное, что я могу сделать, это ждать.
Ран МориЕсть вещи, которые нельзя сделать ни при каких обстоятельствах.
Kogoro MoriЗаключённое животное всё ещё имеет зубы!
Kogoro MoriГде есть воля, там есть и путь.
Хэйдзи Хатори[Хэйдзи и Конан вынуждены нарезать овощи] Не годится... мне больше подходит работа детективом.
Джимми КудоНоль — это начало всего! Ничто не могло бы появиться на свет, если бы мы не начали с этого...
Джимми КудоТолько те, кто имеет смелость делать удар, могут упустить его.
Ай ХаибараДаже это верное зеркало не... Отразит твою истинную суть.
Jimmy KudoФокус — это всего лишь головоломка, которую придумало человечество. Если ты будешь думать головой, ты сможешь разгадать логический ответ.
Хейџи ХаториЖизнь ограничена, поэтому она так ценна. Поскольку есть предел, мы стараемся жить на полную катушку.
Джимми КодзоСильный не всегда побеждает. Побеждает тот, кто силен.
Фантомный вор КидКаждый — главный герой своей жизни.
Фантомный вор КидЕсть вещи, которые останутся загадкой.
Фантомный вор КидЛучше доверять кому-то, чем умирать в сомнениях относительно всех.
Призрачный вор КидМагия не существует. Всегда есть способ это объяснить.
Джимми КодоВсегда именно мелочи, на которые мы не обращаем внимания, являются самыми важными.
Конан Эдогава[Конан говорит о Както Киде] Этот парень — всего лишь вор, который скрывает истину... А я тот, кто не может дождаться, чтобы стянуть маску с его лица... Я просто... Просто детектив!
Соноко СидзукиТы что, дурак? И что с того, что дружба ненадежна и хрупка! Именно так, когда ты общаешься от сердца, ты можешь почувствовать тепло внутри. Если бы это было так же тяжело, как какая-то болтающаяся железка, ты бы не почувствовал тепла, понял?
Heiji HattoriЛюди — подозрительные и завистливые существа. Когда они видят что-то идеальное, им хочется найти изъян.
Фантомный вор КидУлыбки и смех — это всегда хорошо, но никогда не забывай о своём Покер Фэйсе.
Фантомный вор КидВор — это творческий художник, который похищает свою жертву со стилем... Но детектив — не что иное, как критик, который следует по нашим следам...
Фантомный Вор КидТы прав. Я не детектив, а вор. А воры лучше всего умеют красть, даже если это сердце человека.