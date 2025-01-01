Меню
[Повторяемая фраза]
Джимми С вниманием к деталям одна истина побеждает.
Conan Edogawa [Говоря с Хайбарой о Ран] Ведь я тот, кто разбивает её сердце, заставляя ждать целую вечность... хотя я всегда рядом с ней.
Richard Moore [пока спит на диване] Нет, сэр, Арчер, клянусь, я отдал свою домашку по математике розовому обезьяне в гольф-каре. Он сказал, что он новый учитель физкультуры...
Конан Эдогава [Говоря с Ран] Детективы тоже люди, не боги, которые знают всё.
Конан Эдогава [Конан говорит о Кайто Киде] Не волнуйся... Мы его поймаем... Он не маг... Он просто использует трюки... Потому что он человек...
Conan Edogawa Истина всегда только одна!
Conan Edogawa [Одна из фирменных фраз Конана, которая появляется в начале каждой серии] Только одна истина раскрыта: внешний вид ребёнка, ум взрослого, я великий детектив Конан!
Ран Мори Я не против подождать людей. Ведь чем дольше ждёшь, когда встречаешься... Тем больше радости будет.
Ран Мори Люди действительно могут измениться. Когда они далеко друг от друга, их сердца меняются. Так жестоко, что единственное, что я могу сделать, это ждать.
Ран Мори Есть вещи, которые нельзя сделать ни при каких обстоятельствах.
Kogoro Mori Заключённое животное всё ещё имеет зубы!
Kogoro Mori Где есть воля, там есть и путь.
Хэйдзи Хатори [Хэйдзи и Конан вынуждены нарезать овощи] Не годится... мне больше подходит работа детективом.
Джимми Кудо Ноль — это начало всего! Ничто не могло бы появиться на свет, если бы мы не начали с этого...
Джимми Кудо Только те, кто имеет смелость делать удар, могут упустить его.
Ай Хаибара Даже это верное зеркало не... Отразит твою истинную суть.
Jimmy Kudo Фокус — это всего лишь головоломка, которую придумало человечество. Если ты будешь думать головой, ты сможешь разгадать логический ответ.
Хейџи Хатори Жизнь ограничена, поэтому она так ценна. Поскольку есть предел, мы стараемся жить на полную катушку.
Джимми Кодзо Сильный не всегда побеждает. Побеждает тот, кто силен.
Фантомный вор Кид Каждый — главный герой своей жизни.
Фантомный вор Кид Есть вещи, которые останутся загадкой.
Фантомный вор Кид Лучше доверять кому-то, чем умирать в сомнениях относительно всех.
Призрачный вор Кид Магия не существует. Всегда есть способ это объяснить.
Джимми Кодо Всегда именно мелочи, на которые мы не обращаем внимания, являются самыми важными.
Конан Эдогава [Конан говорит о Както Киде] Этот парень — всего лишь вор, который скрывает истину... А я тот, кто не может дождаться, чтобы стянуть маску с его лица... Я просто... Просто детектив!
Соноко Сидзуки Ты что, дурак? И что с того, что дружба ненадежна и хрупка! Именно так, когда ты общаешься от сердца, ты можешь почувствовать тепло внутри. Если бы это было так же тяжело, как какая-то болтающаяся железка, ты бы не почувствовал тепла, понял?
Heiji Hattori Люди — подозрительные и завистливые существа. Когда они видят что-то идеальное, им хочется найти изъян.
Фантомный вор Кид Улыбки и смех — это всегда хорошо, но никогда не забывай о своём Покер Фэйсе.
Фантомный вор Кид Вор — это творческий художник, который похищает свою жертву со стилем... Но детектив — не что иное, как критик, который следует по нашим следам...
Фантомный Вор Кид Ты прав. Я не детектив, а вор. А воры лучше всего умеют красть, даже если это сердце человека.
