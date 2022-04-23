Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Детектив Конан 1996 - 2024, 32 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Детектив Конан
Сезоны
Сезон 32
Meitantei Conan
12+
Оригинальное название
Season 32
Название
Сезон 32
Премьера сезона
23 апреля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
92
Продолжительность сезона
38 часов 20 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
12
голосов
8.5
IMDb
Список серий 32-го сезона сериала «Детектив Конан»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
歩美の絵日記事件簿２
Сезон 32
Серия 1
23 апреля 2022
言えないアリバイ
Сезон 32
Серия 2
30 апреля 2022
警察学校編 Wild Police Story CASE.萩原研二
Сезон 32
Серия 3
7 мая 2022
復讐のフィギュア
Сезон 32
Серия 4
14 мая 2022
豚汁は命がけの合図
Сезон 32
Серия 5
21 мая 2022
天罰くだる誕生パーティー（前編）
Сезон 32
Серия 6
4 июня 2022
天罰くだる誕生パーティー（後編）
Сезон 32
Серия 7
11 июня 2022
赤いヒツジの不気味なゲーム（前編）
Сезон 32
Серия 8
18 июня 2022
赤いヒツジの不気味なゲーム（後編）
Сезон 32
Серия 9
25 июня 2022
目暮、刑事人生の危機
Сезон 32
Серия 10
9 июля 2022
森川御殿の陰謀（前編）
Сезон 32
Серия 11
16 июля 2022
森川御殿の陰謀（後編）
Сезон 32
Серия 12
23 июля 2022
少年探偵団の肝試し
Сезон 32
Серия 13
30 июля 2022
牧場に墜ちた火種（前編）
Сезон 32
Серия 14
6 августа 2022
牧場に墜ちた火種（後編）
Сезон 32
Серия 15
13 августа 2022
幽霊になって復讐を
Сезон 32
Серия 16
3 сентября 2022
あの人を取り戻したい
Сезон 32
Серия 17
17 сентября 2022
わるいやつら
Сезон 32
Серия 18
24 сентября 2022
警察に居座った男
Сезон 32
Серия 19
1 октября 2022
沖野ヨーコと屋根裏の密室（前編）
Сезон 32
Серия 20
8 октября 2022
沖野ヨーコと屋根裏の密室（後編）
Сезон 32
Серия 21
15 октября 2022
警察学校編 Wild Police Story CASE. 諸伏景光
Сезон 32
Серия 22
29 октября 2022
雨と悪意のスパイラル
Сезон 32
Серия 23
5 ноября 2022
狙われたひよこ鑑定士
Сезон 32
Серия 24
12 ноября 2022
夢見る貴婦人、最後の恋
Сезон 32
Серия 25
19 ноября 2022
探偵は眠らない
Сезон 32
Серия 26
26 ноября 2022
死が二人を分かつまで
Сезон 32
Серия 27
3 декабря 2022
恋する商店街
Сезон 32
Серия 28
24 декабря 2022
円谷光彦の探偵ノート
Сезон 32
Серия 29
7 января 2023
受話器ごしのスウィートボイス
Сезон 32
Серия 30
14 января 2023
サプライズは悲劇のはじまり
Сезон 32
Серия 31
21 января 2023
工藤優作の推理ショー（前編）
Сезон 32
Серия 32
28 января 2023
工藤優作の推理ショー（後編）
Сезон 32
Серия 33
4 февраля 2023
探偵団の引ったくり大追跡
Сезон 32
Серия 34
11 февраля 2023
てっちり対決ミステリーツアー（門司港・小倉編）
Сезон 32
Серия 35
18 февраля 2023
てっちり対決ミステリーツアー（下関編）
Сезон 32
Серия 36
25 февраля 2023
カリスマ社長の極秘計画
Сезон 32
Серия 37
4 марта 2023
警察学校編 Wild Police Story CASE. 降谷零
Сезон 32
Серия 38
11 марта 2023
黒ずくめの謀略（狩り）
Сезон 32
Серия 39
25 марта 2023
黒ずくめの謀略（上陸）
Сезон 32
Серия 40
1 апреля 2023
黒ずくめの謀略（正体）
Сезон 32
Серия 41
8 апреля 2023
灰原を狙うカメラ
Сезон 32
Серия 42
15 апреля 2023
愛犬パン君はおりこうさん
Сезон 32
Серия 43
22 апреля 2023
哀しみの裏切り横丁
Сезон 32
Серия 44
29 апреля 2023
Jリーグ決戦の舞台裏
Сезон 32
Серия 45
13 мая 2023
冷え切った男達
Сезон 32
Серия 46
20 мая 2023
不吉な縁結び（前編）
Сезон 32
Серия 47
3 июня 2023
不吉な縁結び（後編）
Сезон 32
Серия 48
10 июня 2023
歩美の絵日記事件簿３
Сезон 32
Серия 49
17 июня 2023
不運で不審な被害者
Сезон 32
Серия 50
24 июня 2023
天才レストラン
Сезон 32
Серия 51
8 июля 2023
眠れる街に消えた犯人
Сезон 32
Серия 52
15 июля 2023
女子会ミステリー
Сезон 32
Серия 53
22 июля 2023
張り込み２
Сезон 32
Серия 54
29 июля 2023
宮野明美のタイムカプセル（前編）
Сезон 32
Серия 55
5 августа 2023
宮野明美のタイムカプセル（後編）
Сезон 32
Серия 56
12 августа 2023
消えた男の夢
Сезон 32
Серия 57
2 сентября 2023
円谷光彦の探偵ノート２
Сезон 32
Серия 58
9 сентября 2023
私がやりましたか？
Сезон 32
Серия 59
16 сентября 2023
風の女神・萩原千速（前編）
Сезон 32
Серия 60
23 сентября 2023
風の女神・萩原千速（後編）
Сезон 32
Серия 61
30 сентября 2023
疑惑の２０００万円
Сезон 32
Серия 62
14 октября 2023
不死身男のプライド
Сезон 32
Серия 63
21 октября 2023
赤べこと３人の福男
Сезон 32
Серия 64
4 ноября 2023
青春小説に罪の匂い
Сезон 32
Серия 65
11 ноября 2023
真犯人は逃走中
Сезон 32
Серия 66
18 ноября 2023
キッドＶＳ安室 王妃の前髪（クイーンズ・バング）（前編）
Сезон 32
Серия 67
2 декабря 2023
キッドＶＳ安室 王妃の前髪（クイーンズ・バング）（後編）
Сезон 32
Серия 68
9 декабря 2023
ハメられたのは私
Сезон 32
Серия 69
16 декабря 2023
カードに伏せられた秘密
Сезон 32
Серия 70
23 декабря 2023
高木と伊達と手帳の約束（前編）
Сезон 32
Серия 71
6 января 2024
高木と伊達と手帳の約束（後編）
Сезон 32
Серия 72
13 января 2024
ルーブ・ゴールドバーグマシン（前編）
Сезон 32
Серия 73
20 января 2024
ルーブ・ゴールドバーグマシン（後編）
Сезон 32
Серия 74
27 января 2024
ラスト・ディナーをあなたに
Сезон 32
Серия 75
3 февраля 2024
お騒がせな籠城
Сезон 32
Серия 76
10 февраля 2024
千速と重悟の婚活パーティー（前編）
Сезон 32
Серия 77
2 марта 2024
千速と重悟の婚活パーティー（後編）
Сезон 32
Серия 78
9 марта 2024
空手の先生、毛利蘭
Сезон 32
Серия 79
16 марта 2024
女子会ミステリー２
Сезон 32
Серия 80
23 марта 2024
４人だけの同窓会
Сезон 32
Серия 81
6 апреля 2024
失われたお宝ミステリー
Сезон 32
Серия 82
13 апреля 2024
あぶなすぎるメロン畑
Сезон 32
Серия 83
27 апреля 2024
張り込み３
Сезон 32
Серия 84
4 мая 2024
群馬と長野 県境の遺体（前編）
Сезон 32
Серия 85
11 мая 2024
群馬と長野 県境の遺体（後編）
Сезон 32
Серия 86
18 мая 2024
歩美の絵日記事件簿４
Сезон 32
Серия 87
1 июня 2024
逆上せあがった探偵
Сезон 32
Серия 88
8 июня 2024
ザ・取調室２
Сезон 32
Серия 89
15 июня 2024
コナンと目暮 ２人の人質（前編）
Сезон 32
Серия 90
22 июня 2024
コナンと目暮 ２人の人質（後編）
Сезон 32
Серия 91
29 июня 2024
トリプルコラボの浮気疑惑（前編）
Сезон 32
Серия 92
20 июля 2024
График выхода всех сериалов
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667