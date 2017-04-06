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Натуральные упыри Натуральные упыри
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Eat Locals

Натуральные упыри, 2017

2017 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Комедия о жизни вампиров в Британии.
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«Натуральные упыри» – вампирская комедия с щепоткой боевика и ужаса от известного британского актера Джейсона Флеминга («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Чёрный принц»,  «Другая Бовари»). В его дебютной картине приняли участие начинающий актер Билли Кук, а также Чарли Кокс («Звёздная пыль», сериалы «Подпольная империя» и «Сорвиголова»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола», «Мушкетёр», «Гол 3»), Макензи Крук («Пираты Карибского моря»), Тони Кёрран («Блэйд 2», «Лига выдающихся джентльменов», «Другой мир: Эволюция») и другие.

Ничего не подозревающий Себастиан попадает в вампирское логово где-то в сельской глуши – там кровопийцы собираются раз в пол века, чтобы обсудить новости и планы на следующие 50 лет. Герою предлагают стать одним из них, но в самый разгар действа в дом залетает спецотряд по борьбе с вампирами. Тут становится по-настоящему жарко!

- Джейсон Флеминг, режиссер фильма, известен по фильмам Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш»

- Актеры фильма «Натуральные упыри» играют в популярных сериалах: Доктор Кто, Торчвуд и Сорвиголова

- Фильм «Натуральные упыри» не имеет ничего общего с картиной Тайки Вайтити «Реальные упыри»

Каждые 50 лет группа из восьми вампиров собирается на встречу где-то в тихой сельской местности в Британии. На этот раз к ним случайно попадает парень Себастиан, который думал, что идёт на свидание с симпатичной девушкой. Вампиры предлагают ему стать своим. Но интересную беседу закончить не удаётся, оказывается, что дом окружил специальный отряд по борьбе с вампирами.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 ноября 2017
Премьера онлайн 26 мая 2017
Премьера в мире 6 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
В ролях
Билли Кук
Билли Кук
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Макензи Крук
Макензи Крук
Фрима Аджьеман
Фрима Аджьеман
Тони Керран
Тони Керран
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Натуральные упыри
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Каждые 50 лет в каком-нибудь тихом загородном домике собирается группа из восьми вампиров, чтобы обсудить перемены в жизни, разделить сферы влияния и решить, как им жить следующие полвека. Но на этот раз всё становится намного сложнее. Из-за излишних аппетитов и вольностей один из вампиров «выбывает» из тесного круга. Но у Ванессы (Ив Майлс) уже есть новый кандидат — энергичный и общительный юноша Себастиан (Билли Кук), которого она привела на встречу. Но тут сразу возникает…
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