Натуральные упыри, 2017

«Натуральные упыри» – вампирская комедия с щепоткой боевика и ужаса от известного британского актера Джейсона Флеминга («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Чёрный принц», «Другая Бовари»). В его дебютной картине приняли участие начинающий актер Билли Кук, а также Чарли Кокс («Звёздная пыль», сериалы «Подпольная империя» и «Сорвиголова»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола», «Мушкетёр», «Гол 3»), Макензи Крук («Пираты Карибского моря»), Тони Кёрран («Блэйд 2», «Лига выдающихся джентльменов», «Другой мир: Эволюция») и другие.
Ничего не подозревающий Себастиан попадает в вампирское логово где-то в сельской глуши – там кровопийцы собираются раз в пол века, чтобы обсудить новости и планы на следующие 50 лет. Герою предлагают стать одним из них, но в самый разгар действа в дом залетает спецотряд по борьбе с вампирами. Тут становится по-настоящему жарко!
- Джейсон Флеминг, режиссер фильма, известен по фильмам Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш»
- Актеры фильма «Натуральные упыри» играют в популярных сериалах: Доктор Кто, Торчвуд и Сорвиголова
- Фильм «Натуральные упыри» не имеет ничего общего с картиной Тайки Вайтити «Реальные упыри»
Каждые 50 лет группа из восьми вампиров собирается на встречу где-то в тихой сельской местности в Британии. На этот раз к ним случайно попадает парень Себастиан, который думал, что идёт на свидание с симпатичной девушкой. Вампиры предлагают ему стать своим. Но интересную беседу закончить не удаётся, оказывается, что дом окружил специальный отряд по борьбе с вампирами.