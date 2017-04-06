Натуральные упыри, 2017

«Натуральные упыри» – вампирская комедия с щепоткой боевика и ужаса от известного британского актера Джейсона Флеминга («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Чёрный принц», «Другая Бовари»). В его дебютной картине приняли участие начинающий актер Билли Кук, а также Чарли Кокс («Звёздная пыль», сериалы «Подпольная империя» и «Сорвиголова»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола», «Мушкетёр», «Гол 3»), Макензи Крук («Пираты Карибского моря»), Тони Кёрран («Блэйд 2», «Лига выдающихся джентльменов», «Другой мир: Эволюция») и другие.

Ничего не подозревающий Себастиан попадает в вампирское логово где-то в сельской глуши – там кровопийцы собираются раз в пол века, чтобы обсудить новости и планы на следующие 50 лет. Герою предлагают стать одним из них, но в самый разгар действа в дом залетает спецотряд по борьбе с вампирами. Тут становится по-настоящему жарко!